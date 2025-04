Las dos charlas de Peñarroya que revolucionaron al Barça

En cualquier otra situación, con las mismas circunstancias, la temporada del Barça de basket llevaría meses terminada. Podría ser hasta comprensible una bajada de brazos ante tantas dificultades experimentadas, para un grupo que ha ido encajando golpes uno tras otros, sin piedad, desde el pasado mes de octubre.

La lesión de Nico Laprovittola tan solo fue el inicio de una concatenación de desgracias a las que posteriormente se sumaron Juan Núñez y Chimezie Metu, que tampoco regresarán al equipo esta campaña. Kevin Punter, Jan Vesely, Darío Brizuela o Joel Parra han sido también algunos de los integrantes de una enfermería azulgrana excesivamente poblada, de la que se espera, no haya nuevos integrantes hasta final de curso.

La ausencia de Nico Laprovittola obliga a que sus compañeros den un paso al frente por el bien del Barça / ACB Photo - Pol Puertas

Un equipo que no se rinde

Pero si algo ha demostrado este grupo, es que ante las adversidades se crece. En el último clásico de Liga Endesa ante el Real Madrid, Joan Peñarroya tan solo dispuso de nueve jugadores del primer equipo, y tras la infantil expulsión de Youssoupha Fall por doble técnica, se quedó con ocho. Pese a ello, el cuadro blanco sudó para llevarse el triunfo del Palau, y lo hizo tras un triple que convirtió Sergio Llull que entró con bastante fortuna, y que supuso un nuevo "palo" para el equipo.

Este término, acuñado por Joel Parra durante la entrevista que concedió a SPORT en las últimas horas, pone sobre la mesa todas las dificultades sufridas por el equipo a lo largo de esta temporada. Por supuesto, muchas derrotas y decepciones han llegado por errores en el juego y no todo se puede atribuir a los infortunios con las lesiones. Pero cuesta echar la vista atrás y encontrar un encuentro en el que el Barça no haya competido durante esta 24/25, y eso tiene mucho que ver con el discurso de Peñarroya con la plantilla, y como ha ido evolucionando su mensaje a medida que ha ido avanzando la campaña.

Joel Parra atendió a SPORT antes de afrontar el playoff de la Euroliga / Sandra Dihör

Así afrontó el grupo la ausencia de fichajes

Tras confirmarse que el club había cerrado el grifo para acometer fichajes, no hay ninguna duda de que el primer decepcionado fue el técnico azulgrana. Así lo fue transmitiendo en las diferentes ocasiones en la que los medios le cuestionaban dicho asunto. Pero tal y como admitió Parra a este diario, las palabras pronunciadas por Peñarroya a la plantilla sirvieron para que el equipo cerrase filas y se uniera todavía más para el tramo decisivo de la temporada.

Joan Peñarroya, junto a Justin Anderson / EFE

"Hemos entendido la situación en la que estaba el club, y con los que somos tocaba ir a muerte y no podíamos hacer más. Nosotros elegíamos como cogerlo: llorar, dar pena y decir qué pobrecitos somos, que no tenemos para fichar y que no puede venir nadie, o hacer lo que hemos hecho, que ha sido coger el toro por los cuernos. Estamos aquí los que estamos y vamos a luchar hasta el final. No sé dónde llegaremos, pero luchar lucharemos seguro. Y Joan (Peñarroya) nos lo dijo muy claro, habrá partidos que ganemos que pensemos que no se pueden ganar, o bien porque no llegamos al nivel físico o al nivel de jugadores, y habrá otros que deberíamos vencer y que se perderán por el mismo motivo. Lo hemos entendido muy bien", comentó el alero catalán.

Tras la decepción vivida en la Copa, con la eliminación el primer día a manos de La Laguna Tenerife, el primer partido tras el torneo de Gran Canaria fue una visita al Real Madrid en partido de Euroliga. En aquella ocasión, tal y como ha sucedido en toda la temporada, volvió a salir cruz, pero aquella derrota no descentró a un Peñarroya que confiaba en el equipo, y en un calendario europeo en el que se podían escalar posiciones. Pese a que semanas atrás, el Barça llegó a estar fuera incluso del Play-In, la buena trayectoria en la competición permitió al equipo subir hasta el quinto lugar. Tras la derrota en Madrid, llegaron seis victorias en los posteriores siete partidos.

Joel Parra, durante la entrevista con SPORT / Sandra Dihör

Nunca dejaron de creer

"Yo sí, yo confiaba en este equipo. Sabía que teníamos el potencial y quizá se veía muy lejos, entiendo que mucha gente desconfiase, pero nosotros, que estábamos en el día a día, sabíamos del potencial y de las opciones que teníamos. Había un buen calendario, sabiendo siempre lo complicada que es la Euroliga y la ACB, pero que teníamos partidos europeos en casa que podíamos sacar y que nos mantenían con opciones de entrar en Playoff tal y como hemos hecho. Nos lo transmitió Joan (Peñarroya) tras perder contra el Real Madrid en el Palacio, que confiásemos en nosotros, que teníamos opciones de hacer lo que hemos hecho", desveló Parra en la charla con SPORT.