Casademont Zaragoza - Barça: resumen, resultado y estadísticas del partido de la Liga Endesa

Joan Plaza: "Satisfecho de la reacción, pero sin el margen al principio hubiéramos estado más cerca. Firmo perder estos partidos con este nivel de exigencia"

Xavi Pascual: "Con el small ball no nos hemos podido adaptar bien. Ha costado controlar el partido, atacando hemos ido haciendo, pero se nos ha complicado"

"Estamos como estamos. Vamos a ver si somos capaces de dar pasos hacia delante, aunque la dificultad es muy grande. Hemos podido gestionar bien el minutaje, más allá de que al final hemos estirado un poco. A ver si el martes lo podemos sacar y luego veremos. Sobre las lesiones puedo decir poco, vamos a esperar a ver qué situación. Con uno soy optimista y con otro bastante pesimista"