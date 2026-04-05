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Casademont Zaragoza - Barça: resumen, resultado y estadísticas del partido de la Liga Endesa
Sigue en directo el partido de la 25ª jornada de la Liga Endesa entre el Casademont Zaragoza y Barça
Joan Plaza: "Satisfecho de la reacción, pero sin el margen al principio hubiéramos estado más cerca. Firmo perder estos partidos con este nivel de exigencia"
Xavi Pascual: "Con el small ball no nos hemos podido adaptar bien. Ha costado controlar el partido, atacando hemos ido haciendo, pero se nos ha complicado"
"Estamos como estamos. Vamos a ver si somos capaces de dar pasos hacia delante, aunque la dificultad es muy grande. Hemos podido gestionar bien el minutaje, más allá de que al final hemos estirado un poco. A ver si el martes lo podemos sacar y luego veremos. Sobre las lesiones puedo decir poco, vamos a esperar a ver qué situación. Con uno soy optimista y con otro bastante pesimista"
4to CUARTO | FINAL
FINAL DEL PARTIDO. Victoria del Barça en Zaragoza (86-92), que suma una importante victoria para seguir en los puestos altos de la clasificación.
4to CUARTO | 1'
¡MATEEEEE DE NORRIS PARA CERRAR EL PARTIDO!
4to CUARTO | 1'
Anota los dos tiros libres... y también hay canasta de Yusta. 86-90 en Zaragoza.
4to CUARTO | 1'
Casi consigue el 2+1 Parra, pero al menos es falta. Dos tiros libres para el catalán.
4to CUARTO | 1'
Falla el tiro adicional... y canasta de Foreman. Siguen a cuatro...
4to CUARTO | 1'
¡2+1 de Juani Marcos que certifica la victoria del Barça!
4to CUARTO | 2'
Para dentro los dos. 82-86 en el partido.
4to CUARTO | 2'
Falta de Juani Marcos y serán dos tiros para Yusta, que irá a por los 30 puntos ya.
4to CUARTO | 2'
Tripleeeeee de Parra que hace mucho daño al Zaragoza. ¡Seis arriba el Barça a poco más de un minuto!
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