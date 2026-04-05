A qué hora se juega el Casademont Zaragoza - Barça y dónde ver hoy por TV la Liga Endesa

Casademont Zaragoza y Barça se enfrentan hoy domingo 5 de abril en la 25ª jornada de la Liga Endesa. Aunque a los de Pascual les ronda por la cabeza la próxima semana de Euroliga, deberán cumplir a domicilio para no descolgarse de las primeras posiciones de la liga nacional. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Casademont Zaragoza y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça ganó en el último partido liguero ante Unicaja en el Palau Blaugrana. Un triunfo importante, teniendo en cuenta que se habían perdido los dos anteriores ante el ASISA Joventut y el Real Madrid. La dinámica de los de Pascual está siendo irregular en las últimas semanas, pero se espera la mejor versión para el tramo decisivo del curso.

Darío Brizuela anotó cinco triples ante Unicaja / VALENTÍ ENRICH

En Liga Endesa, el conjunto azulgrana está situado en la sexta posición de la tabla de clasificación, con un balance de 16 victorias y ocho derrotas. Por el otro lado, el Casademont Zaragoza afronta cada jornada como una final, ya que cada victoria es un soplo de aire fresco. Ahora mismo están luchando por no bajar de categoría, con el mismo número de partidos perdidos que el penúltimo clasificado.

Will Clyburn, con 12,4 puntos de media por partido, es el máximo artillero del Barça en Euroliga seguido por Kevin Punter (12,2) y Nico Laprovittola (11,3), que no estará disponible en lo que queda de fase regular por lesión. Pascual tampoco podrá contar con Juan Núñez, aunque el base español ya entrena con el equipo y puede regresar a las pistas en las próximas semanas.

Mala dinámica del Casademont

Delante, el Barça tendrá a un Casademont Zaragoza que está atravesando una mala racha de partidos. Siete derrotas en los últimos ocho partidos. El máximo anotador del equipo es Santi Yusta, con una media de 16,4 puntos por partido. También lo acompañan con buenos números tanto Devin Robinson (14,8) como Trae Bell-Haynes (14,7).

Palabras de Juani Marcos

"Vamos a Zaragoza con la máxima ambición. Son 10 jornadas las que quedan y cada una ha de ser siempre especial porque nos permiten luchar por los puestos de arriba y trataremos de lograr el máximo número de victorias para poder escalar posiciones", aseguró Juani Marcos en la previa del partido.

¿A qué hora se juega hoy el Casademont Zaragoza - Barça de Liga Endesa?

El partido entre Casademont Zaragoza y Barça, correspondiente a la 25ª jornada de la Liga Endesa, se disputará en el Pabellón Príncipe Felipe este domingo 5 de abril a partir de las 18:30 horas (CET).

¿Dónde ver la Liga Endesa por TV?

En España, el partido de Liga Endesa entre Casademont Zaragoza y Barça correspondiente a la 25ª jornada se podrá seguir por televisión a través de DAZN Baloncesto.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.