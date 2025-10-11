El cariñoso mensaje de Shengelia a la afición del Barça tras su estreno en el Palau

El primer partido de la temporada del Barça en el Palau dejó emociones fuertes. En un festival de baloncesto ofensivo, Joan Peñarroya y sus jugadores se apuntaron el triunfo ante Valencia Basket por 108-102. La anotación se disparó en el marcador gracias a los 27 puntos de Kevin Punter y a los 19 de Will Clyburn en el bando azulgrana, y a los 21 de Omari Moore y los 19 de Darius Thompson en el cuadro taronja.

Fue la puesta de largo de los cinco nuevos integrantes del Barça 25/26 que vivieron su primera noche con el Palau de su lado. El propio Clyburn, Myles Cale, Miles Norris, Juani Marcos y Tornike Shengelia ya sumaron sus primeras canastas en el feudo azulgrana, y pese a que la adaptación de los más veteranos va más rápida, Peñarroya sigue trabajando para que todo el mundo sume y tenga el mayor impacto posible en el equipo.

Will Clyburn, durante el partido de Euroliga ante Valencia Basket / Valentí Enrich

La primera noche del 'Toko' ante su nueva afición

Una de las apariciones más esperadas fue la del ala-pívot georgiano. El fichaje más ilusionante de este último verano ya había visitado el Palau en infinidad de ocasiones durante el pasado. En la previa, Shengelia desveló que tenía ganas de contar con el apoyo de la afición, y el '23' azulgrana comprobó de primera mano que, un curso más, el Palau y su gente son uno de los grandes activos que tiene, no solo la sección, sino el Barça en el terreno más global.

Una masa social que rema y rema pese a las heridas del pasado, pero que ansia alegrías en un futuro no muy lejano. El Palau volvió a ser el sexto jugador cuando Valencia parecía darle la vuelta al partido, y esa energía extra empujó al equipo para que el segundo triunfo continental del curso no se escapase. Un Palau que conectó con Shengelia después de que el georgiano culminase un contraataque con un potente mate con el que vivió esa primera conexión con su nueva afición, a la que levantó del asiento.

Los números de Shengelia en su primera noche en el Palau como jugador azulgrana

Shengelia rozó la media hora de juego (29:56) y se apuntó 12 puntos, dos rebotes, dos asistencias, un robo y una pérdida, mejorando de manera importante en este último dato estadístico respecto a lo visto en los primeros partidos. Tras el partido, en su nuevo vestuario y recuperándose del esfuerzo, 'Toko' atendió a los micrófonos de SPORT para mandar un bonito mensaje a su nueva afición.

El mensaje del georgiano a la afición

"Es muy importante haber ganado, estoy muy contento y muy cansado (ríe). Hemos tenido muchos errores, pero no hemos dejado luchar. Y al final hemos sacado una victoria frente a nuestra afición que nos ha apoyado, y quiero agradecer de parte del equipo que su apoyo fue clave en los momentos que estuvimos muy cansados, nos dieron mucha energía y fue un partido de equipo y estoy muy contento", comentó un Shengelia que también dejó claro que Valencia Basket cuenta con un enorme potencial y con una plantilla de excelente nivel: "No sé por qué la gente se hace esas preguntas, como que se han sorprendido de que Valencia Basket juega muy bien. Tienen un equipo muy bueno, lo han demostrado en los primeros dos partidos de Euroliga, en ACB, son muy competitivos. Así que esperábamos un partido como el que hemos vivido".

El Barça ya disfruta de Shengelia, su nuevo guerrero / Valentí Enrich

Por último, y sobre esa energía del Palau, 'Toko' agradeció ese apoyo de la afición pese a vivir momentos complicados durante el partido, destacando la importancia que eso supone para el grupo. "Sí, como he dicho antes, quiero agradecerles la energía que viene de ellos. Aunque tuvimos unos momentos en que Valencia metió muchos puntos seguidos y nosotros no conseguimos anotar en ataque, siempre estaban apoyando y es muy importante para nosotros, para los jugadores que el apoyo esté ahí. Y al final, gracias a Dios, gracias a mi equipo, a ellos hemos ganado ese partido y creo que todo el Palau ha acabado muy contento", concluyó.