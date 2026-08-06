Uno de los candidatos al ‘cinco’ del Barça se decide por el Maccabi

El Maccabi Rapyd Tel Aviv ha logrado los servicios del veterano pívot Daniel Theis para las próximas dos temporadas después de desligarse del ASVEL Villeurbanne con el que tenía un acuerdo, y descartar otras opciones como el Barça, que estuvo interesado en su contratación. Theis (2,03 metros, 34 años) ha militado en el AS Monaco durante la última temporada y media, donde se consolidó como uno de los pívots más completos de la liga.

La temporada pasada, Theis promedió 9,7 puntos, 5,0 rebotes y 0,8 tapones en 38 partidos de la Euroliga. Contribuyó a que el Mónaco ganara cuatro títulos nacionales en la temporada 2025-26: la Supercopa de Francia, la Copa de la Liga, la Copa de Francia y el campeonato francés. El año anterior, se unió al equipo a mitad de temporada y ayudó al Mónaco a alcanzar la final de la Euroliga.

"Daniel Theis aportará mucha experiencia a nuestro equipo", declaró el entrenador Oded Kattash en un comunicado emitido por el club. Ha jugado en todos los niveles, tanto en la NBA como en la Euroliga, y ganó la Copa del Mundo y la Eurocopa con Alemania. Sabe lo que es formar parte de un equipo ganador y lo que se necesita para serlo. Profesionalmente, es un pívot versátil que puede jugar tanto dentro como fuera de la zona, lo que nos brinda una gran flexibilidad en esa posición. Estamos deseando trabajar juntos.

Un pívot multidisciplinar

La combinación de versatilidad defensiva de Theis (en particular su efectividad en los cambios de marca en situaciones de pick-and-roll), físico, tiro exterior, capacidad para correr cerca del aro y experiencia son cualidades que le ayudarán a adaptarse rápidamente al estilo de juego del entrenador Kattash.

Antes de su etapa en Mónaco, Theis tuvo una larga carrera en la NBA, jugando durante ocho temporadas con los Boston Celtics, Houston Rockets, Chicago Bulls, Indiana Pacers, New Orleans Pelicans y Los Angeles Clippers, donde se labró una reputación como defensor interior fiable, bloqueador y jugador de equipo con gran inteligencia en el juego. En el Maccabi, se reencontrará con Oshae Brissett, quien fue su compañero de equipo brevemente en los Pacers.

Theis comenzó su carrera en su Alemania natal. Debutó en la Euroliga con el Brose Bamberg, equipo al que ayudó a conseguir tres campeonatos alemanes consecutivos y una Copa de Alemania entre 2014 y 2017. Theis ha sido una pieza clave para la selección alemana, con la que ganó la medalla de oro en la Copa Mundial de Baloncesto de 2023 y el EuroBasket 2025. También obtuvo la medalla de bronce en el EuroBasket 2022.