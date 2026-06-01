El camino del Barça en los play-offs se vuelve muy negro

El encuentro más importante de la temporada regular donde los azulgrana tenían la opción de asegurarse la ventaja de pista en los play-offs, se acabó convirtiendo en la peor pesadilla para el Barça y un Xavi Pascual, que si vuelve a vivir un partido tan horrendo como el sufrido ante el Valencia Basket puede acabar saliendo el globo.

El propio entrenador, que calificó la actuación del equipo como “un ridículo sin excusas” se encuentra ahora en la tesitura más complicada: tener que levantar la moral del equipo en apenas 48 horas porque el play-.off por el título arranca para el Barça este martes, pero lejos del Palau.

Le espera un ‘aguerrido’ UCAM Murcia que quiere hacer sangre con este Barça, que ofreció la peor imagen de la temporada, un equipo que se jugaba todo pensando en la lucha por el título, pero saltó al campo, desalmado, sin capacidad de lucha ni reacción. Sin duda, un síntoma muy malo pensando en poder superar al equipo de Sito Alonso que saldrá con el cuchillo entre los dientes.

La afición no perdonó el desastroso partido del equipo ante el Valencia Basket / DANI BARBEITO

Regresos sin peso

Y es que la vuelta de Clyburn y Satoransky era una gran noticia para el grupo que llegaba al encuentro con seis victorias consecutivas, y teóricamente cargados de confianza y dispuestos a plantar cara a un Valencia Basket de primer nivel.

Pero es que no hubo partido, y eso dolió al Palau que vio como el cuadro ‘taronja’ jugó a placer y con la sensación de que todavía tenía más gasolina en el tanque de haberla necesitado.

Una humillación en toda regla para el Barça, que ahora se ha convertido en un equipo al que UCAM Murcia está convencido de poder eliminar incluso en dos encuentros, con la serie arrancando este martes y continuará el jueves en el Palau donde los aficionados esperan ver una actitud muy diferente.

El Barça necesita el mejor Punter si quiere hacer algo en los play-offs / DANI BARBEITO

Y el Madrid en el horizonte

La peor noticia es que si logran superar al UCAM Murcia, que ahora mismo parece una montaña difícil de escalar, el siguiente rival será teóricamente el Madrid, de nuevo con desventaja de pista.

Superar esas dos eliminatorias parece, ahora mismo, una autentica quimera, aunque hay que dar un último crédito al equipo para que haga borrar de un plumazo lo sucedido ante el Valencia Basket, y sean capaces de demostrar con orgullo y con la calidad que atesoran, que no serán ‘carnaza’ fácil para sus rivales.

No es pedir mucho para una afición que ya parece cansada del ‘sainete’ de la sección blaugrana y que promete muchos más capítulos en las próximas semanas cuando el balón haya dejado de rodar.