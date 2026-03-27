Baloncesto
¡Cambio de horario en el Barça - Estrella Roja!
El partido en el Palau Blaugrana se atrasará media hora por un problema en las camisetas de Estrella Roja
Cambio de última hora en el partido entre Barça y Estrella Roja de este viernes. El club blaugrana ha anunciado que el partido se atrasará media hora. Por tanto, el duelo entre los catalanes y los serbios dará inicio a las 21:00 horas (CET) y no a las 20:30 como estaba programado. El motivo es cuanto menos surrealista e involucra al equipo visitante.
También escribió un comunicado la Euroliga, en la que informaba de la modificación por "motivos logísticos". El problema está en las camisetas de Estrella Roja, que a diferencia de los jugadores, parecen no haber llegado, al menos, en su totalidad. El conjunto serbio espera que llegue un cargamento a la Ciudad Condal para disputar el choque con total normalidad.
El problema con las camisetas obliga a los serbios a esperar a que lleguen en avión. Se estima que el envío aterrizará en el Aeroport del Prat sobre las 19:30 hora local. Es por eso que, para asegurar que lleguen al Palau, se ha decidido que el choque se celebre a las 21 horas.
Un contratiempo para un partido clave para los de Xavi Pascual, que se enfrentarán a un rival directo con el que comparten incluso balance. Cabe recordar que los balcánicos llevan toda la semana en España, ya que este miércoles se enfrentaron a Baskonia en Vitoria y para ganar tuvieron incluso que imponerse en la prórroga.
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