El calendario de partidos de los internacionales del Barça, al detalle

Primera semana de trabajo en el Barça. La pretemporada 26/27 arrancó de manera oficial este pasado lunes con el primer entrenamiento del renovado proyecto azulgrana. Una sesión que dirigió un Aleksander Sekulic que abandonó temporalmente la concentración de la selección eslovena para estar presente en el acto de presentación del centenario de la sección, en una visita que también sirvió para esa primera toma de contacto con una gran parte de la plantilla.

Un grupo que todavía no está al completo y en el que faltan piezas tan importantes como Kevin Punter, con permiso del club para regresar a Barcelona dentro de unos días, y los seis internacionales, que antes de enfundarse la elástica azulgrana, afrontan estos días encuentros de clasificación tanto para el Mundial del verano que viene en Catar, como para el Eurobasket de 2029, multisede, pero con protagonismo para Madrid y el Palacio de los Deportes, más allá de ese partido inaugural que disputará España en el Santiago Bernabéu.

Parra y Brizuela, con 'La Familia'

Precisamente, tanto Joel Parra como Darío Brizuela se encuentran desde inicios de semana concentrados con 'La Familia'. El conjunto de Chus Mateo arranca la segunda fase de la clasificación para la próxima Copa del Mundo en una buena posición, acumulando un balance de cinco victorias y tan solo un tropiezo tras una primera fase en la que se rozó la matrícula de honor.

Joel Parra y Darío Brizuela están convocados por Chus Mateo para las próximas ventanas FIBA de clasificación para el Mundial / FEB

España disputa este viernes 28, a partir de las 21h (CEST), un encuentro ante Portugal en el Príncipe Felipe de Zaragoza. Los de Mateo son favoritos, pero en el juego interior, el NBA Neemias Queta y el exverdinegro Ruben Prey exigirán una gran versión de los pívots españoles. Con la baja de última hora de Santi Aldama, España presenta una lista interesante e ilusionante, con la presencia de Aday Mara, Sergio De Larrea o Baba Miller, tres de los nuevos representantes nacionales en la NBA la próxima campaña. Más difícil será el segundo compromiso, el lunes 31 de agosto (18h CEST) en Atenas ante la poderosa Grecia. No estará Giannis Antetokounmpo, pero sí sus hermanos Thanasis y Kostas, además de perfiles conocidos para el gran público como son los exazulgranas Nick Calathes y Kostas Papanikolaou, o un Tyler Dorsey que viene de jugar una de sus mejores temporadas en Europa de la mano de Georgios Bartzokas y su Olympiacos.

Balcerowski, con Polonia

Dos interiores azulgranas también tienen partidos de clasificación para el próximo Mundial. La Polonia de Olek Balcerowski visita Riga este próximo jueves 27 (20h CEST) para enfrentarse a Israel, mientras que el domingo, en un horario poco habitual (14:45h CEST), reciben en Gdansk a Alemania, vigente campena mundial y europea. La selección polaca ha entrado con pleno de victorias a la segunda fase, y salvo giro drástico, estará en Catar el próximo verano.

Olek Balcerowski, en un partido con Polonia / EFE

Por su parte, Olivier Nkamhoua y Finlandia también se encuentran en la pelea por disputar el próximo Campeonato del Mundo. Las sensaciones son buenas después de haber alcanzado las semifinales el pasado verano en el último Europeo, y antes de que los jugadores arranquen un nuevo curso, buscan darse dos alegrías para dejar prácticamente encarrilado el billete mundialista. Este jueves 27 recibeen en Helsinki (17:30h CEST) a Suecia, mientras que el domingo visitan Tallin (18h CEST) para enfrentarse a Estonia. Un Nkamhoua que compartirá vestuario en estos próximos dos encuentros con Lauri Markkanen.

Evbuomwan y Gibson debutan con Gran Bretaña y Bulgaria

Más allá de estas ventanas FIBA mundialistas, hay dos azulgranas más que arrancan con sus selecciones el camino hacia el Eurobasket 2029 tras haber quedado eliminadas en la primera fase de clasificación para el Mundial. El primero es Tosan Evbuomwan que hará su debut con la absoluta de Gran Bretaña. Los británicos visitan Friburgo para medirse a Suiza el jueves 27 a las 19h (CEST), mientras que el domingo 30 reciben en Newcastle a Eslovaquia, un partido muy especial ya que se disputa en la ciudad natal del nuevo ala-pívot azulgrana.

Tosan Evbuomwan debutará con la absoluta de Gran Bretaña / Twitter: @gbbasketball

Y luego está Umoja Gibson. El nuevo base del Barça jugará con Bulgaria para obtener la nacionalidad búlgara y no ocupar plaza de extracomunitario en las competiciones ACB. Tan solo tiene un compromiso, el próximo domingo 30 (17h CEST), en Tulcea, ante Rumanía. Todo ello sin descuidar al nuevo coach azulgrana, un Aleksander Sekulic que se la juega para que Eslovenia dispute el próximo mundial. Por delante, dos partidos de distinta exigencia: visita a París para medirse a la Francia de 'Wemby' el próximo jueves 27 de agosto (20:30h CEST), y partido en Ljubljana ante Hungría el domingo 30 (20h CEST). Eslovenia ha accedido a la segunda fase con un balance de tres victorias y otras tres derrotas.