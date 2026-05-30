Cae de la lista un entrenador que el Barça tenía como gran opción para sustituir a Xavi Pascual

La búsqueda de un nuevo entrenador para el basket blaugrana de cara a la próxima temporada ya ha empezado oficialmente después que el técnico actual del Barça, Xavi Pascual, anunciase este jueves que pagará la cláusula de rescisión y tomará un nuevo destino, posiblemente Dubai.

Y es que la salida de Pascual ha cogido al club blaugrana con el pie cambiado ya que su intención era lograr que el técnico recapacitase con esa decisión de irse y poder iniciar un nuevo proyecto con el entrenador de Gavà, con un mayor presupuesto y con jugadores ya fichados.

Aunque ese cambio de planes obliga al club a intentar moverse rápido en busca de un técnico que asuma el nuevo proyecto y la lista de candidatos ha empezado a crecer de manera exponencial, sin que alguno de ellos sepa a ciencia cierta si realmente interesa, y otros ya han decidido bajarse del carro como candidatos.

Enric Masip trató de convencer a Pascual de que siguiera en el club en nombre del presidente, pero no fue posible / Jijantes

Ibon Navarro, el primer rumor

Uno de los primeros que sonó para sustituir a Pascual cuando oficialmente todavía no se conocía su salida, es el actual entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, que ha realizado una gran tarea en el conjunto malagueño y quizá ya le ha llegado el momento de salir de Málaga después de no meter al equipo en los playoffs.

Su nombre en la palestra antes de tiempo molestó no tan solo a Pascual sino también al propio club que tuvo que salir en un comunicado, algo realmente inusual, para desmentir cualquier acuerdo con Ibon Navarro, al tiempo que el propio técnico vasco se desmarcaba de esos rumores.

Enric Masip, Rafa Yuste y Sisco Pujol, durante la rueda de prensa de Pascual. Ahora toca encontrar un nuevo técnico / VALENTÍ ENRICH

Además del entrenador de Unicaja, también aparecieron otros nombres como el ex técnico del AS Mónaco, Vassilis Spanoulis, que finalizó su relación con el club monegasco, y podría ser una de las opciones, incluída la de Ergin Ataman, que podría tener los días contados en el Panathinaikos tras la debacle en la Euroliga.

Galbiati se queda en Vitoria

Paolo Galbiati aseguró este viernes por sorpresa que seguirá en Vitoria cuando se perfilaba como una buena opción para el Barça / Miguel Ángel Polo

Otro de los nombres que han circulado con la posibilidad de convertirse en el entrenador del Barça, el técnico italiano, Paolo Galbiati, que ha llevado al título de Copa al Baskonia, y llega en buen momento a los play-offs, aunque ya se encargó este viernes por sorpresa, de acabar con cualquier posibilidad de salir del cuadro baskonista y convertirse en una opción seria para el Barça.

“El presidente Querejeta me ha garantizado la continuidad”, aseguró el técnico. “Voy a cancelar el ruido. Voy a continuar, estoy muy feliz de la conexión que he conseguido con la afición y estoy encantado”. Fin pues a las opciones de Galbiati de dirigir al Barça si dejaba el cuadro vitoriano a pesar de tener todavía a su lado el director deportivo que ya tiene apalabrado precisamente el Barça, como Xevi Pujol.

Otro candidato que se le cae al Barça como Galbiati aunque la gran ilusión del club sería que el mítico Zeljko Obradovic aceptara el puesto de entrenador, una opción que gusta mucho al presidente del Barça, Joan Laporta, y que ya ha pedido cómo acercarse al técnico para hacerle una propuesta. Obradovic sería un candidato de máximos, el mejor que se puede encontrar ahora mismo en el mercado, y sería una opción muy ilusionante para el club que quiere meterse entre los mejores de Europa.

Al Barça le gustaría que el relevo de Pascual fuera Zeljko Obradovic / Marc Casanovas

Obradovic sería un candidato de máximos, el mejor que se puede encontrar ahora mismo en el mercado, y sería una opción muy ilusionante para el club que quiere meterse entre los mejores de Europa.

¿Un técnico de la casa?

Otra de las opciones que se baraja es la de un técnico de la casa, recordando que Xavi Pascual arrancó su periplo como primer entrenador tras la salida fulminante de Dusko Ivanovic en 2008.

El presidente le dio la confianza a Pascual que llevó al equipo a una de las etapas más gloriosas de la sección, logrando la segunda Euroliga, en París 2010. Ahora, otro técnico como Óscar Orellana, que ya fue el técnico ‘puente’ entre Peñarroya y Pascual, podría ser la opción de dentro del club.

Orellana sería la opción del club para darle la oportunidad a un técnico de la casa / Dani Barbeito / SPO

De momento, la búsqueda continúa aunque el club no puede perder demasiado tiempo para cerrar un capítulo tan importante como el entrenador, y quizá tenga que hacerlo el propio Juan Carlos Navarro antes de salir del cargo, como se apunta desde hace algunos días. Veremos hacia dónde apunta la decisión del Barça.