¡Se cae el fichaje de Mike James por el Barça de basket!

Mike James no jugará en el Barça la próxima temporada. Se daba totalmente por hecho, pero las negociaciones se han roto de manera repentina y en consecuencia el acuerdo inicial, tal como ha informado 'BasketNews' y ha podido confirmar 'SPORT'. Una noticia sorprendente en el baloncesto europeo y lo que significa que el estadounidense vuelve a estar en el mercado, en busca de un equipo.

El conjunto blaugrana tenía atado a Mike James. En la planificación deportiva, era el base élite que iba a liderar al equipo para la próxima temporada. Una petición que había hecho Xavi Pascual, antes de que finalmente decidiera abandonar el club en el mes de junio. Sin embargo, a pesar de la marcha del técnico de Gavà, la decisión final fue la de mantener el fichaje.

Y es que parece prácticamente imposible que el Barça mantenga a todos sus bases actuales en el próximo curso. Las renovaciones con Nico Laprovittola y Tomas Satoransky no avanzan, los rumores de una posible cesión de Juani Marcos a UCAM Murcia cogen fuerza, y Juan Núñez no acaba de consolidarse en el equipo después de una lesión de larga duración.

Mike James, ante Juani Marcos en el Mónaco-Barça del Play-In de la Euroliga / Euroleague

La prioridad de Mike James, después de romperse el acuerdo, sigue siendo la misma: unirse a un equipo de la Euroliga que pelee por el título. El proyecto del Barça de basket era ilusionante para él, con la llegada de jugadores de gran nivel en posiciones como la de pívot. Se veía como el director de juego de un nuevo proyecto, en el que muchas caras aterrizarán por primera vez en el Palau Blaugrana.

Pero finalmente no será así. Xavi Pascual pidió a Mike James para el próximo curso, y finalmente ninguno de ellos estará en el Barça de basket. Ahora llega el momento de volver al mercado y buscar a otro director de juego que sea considerado élite. Que llegue para jugar muchos minutos y ser una de las principales amenazas del equipo.

McKinley Wright IV es una de las opciones que barajaba el Barça de cara a la próxima temporada / Gorka Urresola Elvira

No será fácil, y es que todos los equipos y jugadores se han movido en las últimas semanas. El Barça confiaba plenamente en la llegada de Mike James, con el que tenía un acuerdo, por lo que había renunciado a algunas operaciones, como la de Sylvain Francisco, que todo hace indicar (ya no se puede asegurar nada) que se unirá al ASVEL de Tony Parker por un contrato de cuatro millones de euros por temporada.

Muchos bases cerrados en Europa

Ya se han dado muchos movimientos en la posición de base para el próximo curso. El propio Zalgiris, conocedor de la marcha de Francisco, ya ha encontrado su relevo en Saben Lee, jugador de Anadolu Efes. Una situación similar a la de Valencia Basket, que se quedará sin Jean Montero, pero que traerá en su lugar a TJ Shorts. Un intercambio de cromos con Panathinaikos.

Uno de los nombres que sonó hace unas semanas es el de McKinley Wright, jugador de Dubai Basketball. Un base que no alcanza los 180 centímetros, pero que tiene una gran capacidad para anotar y asistir. ¿Le arrebatará el Barça de basket un jugador a Xavi Pascual? La reacción del Barça, aunque esté centrado en las Finales de Liga Endesa, debe ser inmediata si no quieren quedarse sin directores de juego en el mercado.