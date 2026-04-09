El cabreo de Pascual está justificado: tan solo tres equipos de Euroliga no han fichado durante la temporada

La inacción del Barça con la sección de baloncesto y el cierre de grifo para no acometer ningún fichaje con la temporada en marcha le puede salir muy caro al club azulgrana. Harto de no recibir ningún refuerzo para paliar la delicada situación que vive la plantilla con las lesiones, Xavi Pascual ha abierto la posibilidad a presentar su dimisión como entrenador del equipo a final de curso.

Tal y como explicó SPORT en las últimas horas, el técnico de Gavà confía en que la cúpula azulgrana pase de las palabras a los hechos y apuntale la plantilla para los últimos meses de la campaña. El mercado sigue abierto en la Liga Endesa, e incorporar a un efectivo surgiría un doble efecto: mejorar las aspiraciones del equipo en la disputa del último título de la 25/26, y corresponder a la confianza de Pascual después de que se hayan incumplido las promesas de traerle un pívot y subsanar las lesiones de larga duración. Dos aspectos comentados durante sus negociaciones para regresar al club y en los que el técnico mostró su confianza al club.

De hecho, la inactividad del Barça para no reforzarse con la temporada en marcha contrasta con la tendencia existente en la presente edición de la Euroliga, en la que prácticamente todos los equipos se han ido moviendo, ya sea por lesiones, o bien por ajustes en sus diferentes rosters.

Toda Europa se refuerza

Barça, Mónaco y Zalgiris son los únicos equipos de los 20 que participan en la Euroliga que no han incorporado ningún rostro nuevo desde que arrancó la temporada. Eso sí, los motivos han sido diferentes. De entrada, los lituanos cuentan con una de las plantillas más compensadas de todo el continente tal y como pudo vivir el conjunto azulgrana días atrás. La línea exterior y la interior cuenta con perfiles polivalentes que convierten al equipo de Tomas Masiulis en uno de los más temibles de Europa. Las lesiones les han respetado, y no hay ninguna duda de que, en caso de haber tenido la necesidad de haber fichado a algún jugador, Zalgiris lo hubiese podido hacer sin ningún problema.

Joel Parra, en el partido de Euroliga ante Zalgiris Kaunas / Twitter: @Fcbbasket

A Mónaco también hay que incluirlo en este grupo pese a que en su momento anunciaron la contratación de Cory Joseph. Ahora bien, los graves problemas económicos y los impagos a la plantilla han dinamitado la temporada en el conjunto del Principado, en una situación peligrosa para el Barça. Se preveé una desbandada de época en el equipo, y los jugadores intentarán ofrecer su mejor versión en estos últimos partidos para lograr rascar el mejor contrato posible de cara a la próxima temporada. Los azulgranas visitan la Sale Gaston Medecin el próximo viernes (19h), y se medirán a un equipo que en el partido europeo de este miércoles ante el Asvel, tan solo se presentaron en pista con ocho jugadores.

Fichajes de lujo en Grecia

Los equipos con los que se presupone que el Barça debe competir a principio de temporada por el título, han firmado auténticas 'animaladas' con la temporada en marcha. Olympiacos se hizo con Joseph tras su frustrada llegada a Mónaco, Frank Ntilikina, Monte Morris y Tyrique Jones. Su vecino griego, Panathinaikos, fichó a Kenneth Faried y a Nigel Hayes-Davis, el 'MVP' de la pasada Final Four de la competición. El Real Madrid, que tiene un gasto de plantilla cercano a los 50 millones de euros, cambió a Bruno Fernando por Alex Len. Y el vigente campeón, Fenerbahçe, le 'regaló' a Sarunas Jasikevicius a Chris Silva, una de las sensaciones de la BCL y que también sonó para el Barça, y a Nando De Colo, uno de los mejores jugadores históricos del torneo. Casi nada.

Los últimos también se refuerzan

No hace falta mirar únicamente hacia los equipos punteros del continente. Asvel, último clasificado en la tabla, firmó en enero a Paul Eboua, Anadolu Efes, 19º, incorporó a Saben Lee y a Kai Jones, y Kosner Baskonia, antepenúltimo, le ha dado a Paolo Galbiatti a Eugene Omoruyi, Jesse Edwards, Gytis Radzevicius y a Kobi Simmons.

Saben Lee y Kai Jones llegaron al Efes con la temporada empezada / Valentí Enrich

Por lo tanto, el cabreo y el hartazgo de Pascual por la inacción del Barça de no acudir al mercado está más que justificado viendo lo que han hecho 17 de los 20 equipos que participan en la Euroliga. La situación económica global del club por no haber asumido la regla 1:1 y solventar los problemas con el Fair Play financiero no han ayudado, pero ahora, el Barça debe explorar todas las posibilidades para corresponder a su entrenador, ya que su futuro está en juego.