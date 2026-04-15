Buenas noticias para el Barça con el Fair Play financiero de la Euroliga: ingresará más de 350.000 euros extra

El Barça recibirá una lluvia de dinero por parte de la Euroliga tras haber cumplido con las normas del Fair Play financiero del torneo. Así lo anunció la competición europea, que desveló que cuatro equipos habían excedido sus límites con un montante total cercano a los cinco millones y medio de euros, cifra que será repartida entre los clubes que sí que han seguido la normativa.

Se trata de Panathinaikos, Olympiacos, Anadolu Efes y Hapoel Tel Aviv, que tras excederse de su límite salarial, tendrá que abonar un 'impuesto de lujo' similar al que existe la NBA, en un mecanismo activado por la Euroliga para la presente temporada. Por su parte, tanto el Barça como el resto de clubes que sí que han hecho bien las cosas, se embolsarán 362.579 euros fruto de la división de las multas que deben pagar los equipos 'castigados'.

'PAO', multado con más de tres millones de euros

'PAO' se lleva la multa más importante, teniendo que abonar algo más de tres millones de euros (3.065.691) por haber superado el límite en más de seis millones de euros. No hay que olvidar que los griegos ficharon con la temporada en marcha al exazulgrana Nigel Hayes-Davis pagándole más de 10 millones de euros netos en un contrato que se alarga hasta 2028.

Nigel Hayes-Davis y Miles Norris, en el Barça - Panathinaikos de Euroliga / Dani Barbeito

Pese a que Anadolu Efes no estará ni en el Play-In ni en los playoffs de la Euroliga, los turcos se excedieron en casi dos millones de dólares, teniendo que pagar una multa superior al millón de euros (1.071.676). Una cifra muy cercana con la que ha sido castigado Hapoel Tel Aviv (998.027 €) tras haber incumplido el Fair Play en 1,6 'kilos'. Por último, un Olympiacos sancionado con 303.290 euros tras superar el límite en 600.000 euros al activar el contrato de Moustapha Fall, según detalla el portal 'Eurohoops'.

Asvel, sancionado por no gastar ni el mínimo establecido

En el lado opuesto se encuentra el Asvel. El conjunto francés, cuya licencia con la Euroliga expira este curso, y que ha sido vinculado al desembarco de la NBA en Europa, no ha llegado al gasto mínimo de salarios. La competición europea desveló este incumplimiento se ha ido llevando a cabo desde la jornada inicial de la temporada, y deberán repartir entre sus jugadores inscritos un total de 1.280.924 €.

Heurtel fue pitado de manera constante a lo largo del encuentro / DANI BARBEITO

Tanto las multas como el reparto económico de las mismas fueron anunciados ayer durante la reunión que mantuvieron los clubes de la Euroliga. En dicho encuentro, se acordó mantener el formato actual de la competición de cara a la próxima temporada y aparcar así la ampliación del torneo a 22 equipos y la creación de dos conferencias. Una posibilidad que puso sobre la mesa el CEO de Euroliga, Chus Bueno, en su visita a la redacción de SPORT.

Chus Bueno visitó la redacción de SPORT para avanzar los proyectos que tiene en mente para la Euroliga / Dani Barbeito / SPO

No al dejar sin efecto las multas hasta dentro de dos temporadas

Sobre las multas, el medio griego 'Gazzetta' informó que Panathinaikos, a través de su representante en la reunión, George Athanasiou, pidió que la normativa del tope salarial no aplicase ni para esta ni para la siguiente temporada. Su petición se llevó a votación, con un 12-1 rotundo rechazando la propuesta.

Los cuatro equipos sancionados deberán hacer el pago de los casi cinco millones y medio de euros a finales de junio, fechas en las que tanto el Barça como el resto de equipos recibirían los más de 360.000 euros por haber cumplido con la normativa económica. Aunque no hay que descartar que, a raíz de otra petición de Panathinaikos, dichas multas se puedan acometer a plazos.