Baloncesto

Los ‘brotes verdes’ de Miles Norris en el Barça de Xavi Pascual

El técnico azulgrana, Xavi Pascual, cree que el joven ala-pívot estadounidense todavía necesita un poco más de tiempo para coger confianza, aunque ha visto aspectos positivos en su juego

Miles Norris está ganando protagonismo después de tener apenas presencia en el equipo

Miles Norris está ganando protagonismo después de tener apenas presencia en el equipo / Dani Barbeito / SPO

Ramon Palomar

Ramon Palomar

El estadounidense Miles Morris (San Franciso, 2000) llegó al Barça este verano para complementar el juego interior blaugrana, y en las primeras semanas con Joan Peñarroya al mando del equipo, el joven jugador apenas tuvo participación.

Sus apariciones en la Euroliga fueron esporádicas mientras era el jugador descartado de manera regular en la Liga Endesa, ya que las plazas de extracomunitarios estaban asignadas a Will Clyburn y Myles Cale.

Su poca presencia en el equipo parecía ‘condenar’ a Morris a una salida inmediata ya que su aportación era prácticamente nula, y los pocos minutos de juego, no despejaban dudas sobre su integración al juego.

El joven pívot está ganando protagonismo con el Barça

El joven pívot está ganando protagonismo con el Barça / FCB

Pascual le da una oportunidad

Aunque la llegada de Xavi Pascual ha dado un vuelco a su situación. Poco a poco ha ido entrando en los planes del entrenador, demostrando que puede ser últil al grupo, e incluso le dio la titularidad en el último encuentro en la victoria ante el Paris Basketball.

Miles Norris jugó su primer partido de Liga Endesa, en sustitución de Miles Cale

Miles Norris jugó su primer partido de Liga Endesa, en sustitución de Miles Cale / FCB

Ante el conjunto parisino no disputó su mejor encuentro, aunque anteriormente, ya dio muestras de poder aportar al conjunto azulgrana, y también le dio la oportunidad de jugar en la Liga Endesa ante el BAXI Manresa, ante la baja de 'Toko' Shengelia.

"Todavía es un poco tímido"

“Es un jugador que todavía está un poco tímido, que no se ha dejado ir del todo pero tiene energía, que puede intimidar, tiene rebote de ataque, que puede tirar tiros en abierto, un jugador con buena estatua y vamos a ver hasta dónde llega”, dijo el técnico, que ha visto muchos ‘brotes verdes’ en el estadounidense para tenerlo en el radar.

El estadounidense se va integrando poco a poco y Pascual confía en que dará un buen rendimiento

El estadounidense se va integrando poco a poco y Pascual confía en que dará un buen rendimiento / FCB

“Su potencial todavía está en crecimiento, no ha tocado techo y vamos a ver hasta dónde llega, hay que darle tiempo y que vaya creciendo. En una primera experiencia en Europa y siempre se necesita un poco de tiempo para adaptarse”,comentó Pascual, que parece dispuesto a añadir otro jugador a la causa para hacer a este Barça más compacto y potente.

