Brizuela: "Veo a mis compañeros con ganas e ilusión con la llegada de Pascual"

Darío Brizuela compareció este miércoles en una abarrotada sala de prensa del Palau Blaugrana que fue el escenario de las primeras declaraciones de Xavi Pascual ante los medios de comunicación una vez cerrada su vuelta al Barça.

Antes de que el nuevo entrenador azulgrana tomase la palabra, fue el turno para el escolta donostiarra, que explicó qué tal habían ido los primeros entrenamientos bajo las órdenes de su nuevo técnico.

"Pascual cree que podemos competir por todo"

"Solo han sido tres días, pero veo a la gente con ganas e ilusión, la semana de transición ha sido muy positiva y con ganas de ver lo que nos depara el futuro. Xavi cree y siente que podemos competir por todo y los objetivos son máximos. Cada entrenador viene con sus ideas, y Pascual está haciendo un esfuerzo en adaptarse a lo que funcionaba", comentó un Brizuela que también desveló la sensación que le queda tras la destitución de Joan Peñarroya.

"Cuando ocurre el cambio de entrenador, queda la sensación de fracaso de todos. Todo el mundo está intentando dar un paso adelante, pero estamos ilusionados y con la confianza de que se pueden hacer las cosas muy bien", comentó la 'Mamba Vasca'.

Los peligros de Efes

Un Brizuela que apeló a la "solidez defensiva" para tratar de derrotar este próximo jueves (18:30h CET) a un Anadolu Efes que, pese a contar con un importante número de bajas, "tiene una plantilla con muchas variantes", y al que sería doblemente positivo derrotar a domicilio.

Darío Brizuela, ante el Bayern Múnich / EFE

La importancia de arrancar bien con Pascual

"Es muy importante sumar fuera de casa, en Euroliga casi vale doble. Nos vendría genial empezar con victoria, pero el domingo, aunque no es una final, la situación de la ACB es la que es, son dos partidos muy ilusionantes y ojalá podamos alargar la racha", comentó Brizuela haciendo alusión también al choque del fin de semana ante Dreamland Gran Canaria, y la delicada situación del equipo en Liga Endesa en ese camino hacia la Copa del Rey.

Un Brizuela que se encuentra ante su tercer entrenador en las tres temporadas que lleva en el Barça, pero que recordó una frase de su agente que encaja de manera ideal en dicha situación: "Cada jugador tiene que aprender a jugar con cualquier entrenador para sobrevivir en este negocio", concluyó.