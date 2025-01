Brizuela - Punter, una 'rivalidad' de respeto y amor

No eligió mala plaza Darío Brizuela para firmar su mejor partido histórico en la Euroliga. El escolta del Barça se fue hasta los 27 puntos con un brillante seis de ocho desde la línea de triple, a los que le añadió dos rebotes y dos asistencias para 27 créditos de valoración en el triunfo azulgrana en Mónaco por 84-98.

Una gran actuación, la firmada por el equipo de Joan Peñarroya ante el líder de la competición europea, que debe marcar el camino a seguir en la primera de las dos finales que afrontará el equipo en busca de la clasificación para la Copa, en la visita al Dreamland Gran Canaria del próximo domingo. Está en manos del equipo regresar a territorio insular a mediados del próximo mes de febrero.

La 'Mamba Vasca' fue protagonista en la victoria del Barça ante el cuadro monegasco, y tras ganar el partido, explicó todas aquellas virtudes que sacó a relucir el equipo para sumar la undécima victoria de la temporada en Euroliga.

Siguiendo la hoja de ruta desde el inicio

"Veníamos con rabia del último partido, necesitados de ganar porque no estamos bien en la tabla, y desde el principio teníamos muy claro lo que teníamos que hacer y se ha ejecutado muy bien. Hemos metido un montón de tiros también y que nos ha ayudado y dado confianza, y ahí está la clave", comentó.

Darío Brizuela firmó una gran actuación en la victoria del Barça en Mónaco / Twitter: @Fcbbasket

"Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado por su forma de jugar, con los anotadores que tienen y demás, pero hemos hecho muy buen trabajo los 40 minutos, hemos dominado el rebote, y en general hemos hecho un partidazo", comentó un Brizuela que también explicó como fue ejercer de director de juego durante gran parte del encuentro.

La comodidad con Punter en pista

"Intento estar preparado siempre para lo que me pida Joan. Me ha pedido compartir el base con 'Kev' (Punter) un rato y sí, es verdad que nos sentimos muy cómodos él y yo jugando juntos porque somos dos amenazas y entraban los tiros. He intentado ser más agresivo de lo normal y ha salido bien, pero hemos jugado todos muy bien", explicó.

Además, Brizuela también aprovechó para desvelar como es su relación con una de las grandes estrellas del equipo, destacando su respeto y el amor que tiene por él.

Brizuela ofreció una cátedra de baloncesto en el Principado / FCB

"Muy feliz porque Punter me quiera tanto"

"Lo quiero mogollón, somos rivales entre comillas dentro del equipo, por par que peleamos por la misma posición, pero nos respetamos mucho e intento aprender mucho de él porque es de los mejores escoltas de la Euroliga. Se alegra mucho porque yo juegue bien, porque me respeta y entiende que trabajo mucho y bueno es la relación que tenemos. Estamos contentos cuando el otro juega bien y sabíamos la importancia del partido. Muy feliz porque me quiera tanto", detalló con una sonrisa.

Por último, Brizuela también habló del trascendental partido del próximo domingo en Gran Canaria en el que solo vale ganar para seguir vivos en esas aspiraciones de jugar la próxima Copa del Rey.

"Es un partido fundamental para nosotros, no tenemos más margen de error y lo hemos hablado nada más entrar al vestuario entre nosotros. Luego ha entrado Joan y ha dicho lo mismo, hay que crecer desde el partido ante Mónaco. Sabemos lo que tenemos que hacer para ganar, lo hemos hecho todo perfecto y tiene que ser un continuo. No puede ser que tantos días fallamos en los básicos y hemos estado muy bien y hay que seguir en esta línea", concluyó.