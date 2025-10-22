¡Brizuela, de nuevo lesionado!

Darío Brizuela se ha vuelto a lesionar. El escolta español no podrá estar a las órdenes de Joan Peñarroya durante la próxima semana por unas molestias en el glúteo. En el último partido contra Unicaja, su poca presencia en pista (un total de seis minutos en los instantes iniciales) hicieron saltar las alarmas. Ahora ya se saben los motivos.

El club azulgrana lo ha comunicado a través de un tuit en redes sociales. "El jugador Darío Brizuela no podrá jugar hoy contra el Zalgiris Kaunas debido a una distensión en el glúteo derecho sufrida durante el partido de la semana pasada en Dubái. El tiempo de recuperación es de aproximadamente siete días".

Brizuela no pudo estar durante la pretemporada por otra lesión que sufrió durante el Eurobasket. Y es que el '8' azulgrana, a pesar de no ser un jugador de muchos problemas físicos, acumula una cantidad de partidos descomunal este año, con un calendario que no da ni un respiro. Aun así, no existe ningún tipo de rotura y estará disponible la próxima semana.

Brizuela, en una acción en la primera mitad ante el Hiopos Lleida / VALENTI ENRICH

Por tanto, uno de los líderes del ataque blaugrana no estará disponible para los dos encuentros de esta semana. Los azulgrana jugarán este viernes en el Palau Blaugrana contra Zalgiris Kaunas, que aterriza en Barcelona tras una mala racha de resultados, mientras que en liga será Breogán el que visite el feudo culé. El objetivo es hacer pleno esta semana y encadenar varias victorias consecutivas.

A no ser que se recupere en tiempo récord, difícil será que llegue para el primer duelo de la próxima semana en Euroliga. Otra semana con doble partido europeo en el que los blaugrana empezarán en casa contra Olimpia Milano y visitarán de nuevo Belgrado, aunque esta vez para enfrentarse al Partizán de Jabari Parker. Si evoluciona favorablemente, Brizuela estaría disponible para ese choque.