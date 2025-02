Brizuela: "Llegamos con buena dinámica, es el momento de dar un golpe en la mesa"

Darío Brizuela (San Sebastián, 1994) afronta con ambición su segunda temporada en el Barça. La llamada del club azulgrana le llegó rozando la treintena, tras una trayectoria admirable siendo pieza indiscutible tanto en Estudiantes como en Unicaja, y asentado como uno de los mejores exteriores de la Liga Endesa.

Con el equipo malagueño ganó la Copa en 2023, un éxito que le pudo sumar a aquel Eurobasket logrado en 2022 con la selección. En el conjunto azulgrana, la 'Mamba Vasca' aspira a seguir ampliando su palmarés de títulos, uno de los motivos de peso por los que fichó por el Barça hace un par de veranos.

A pocas horas de disputar su segunda Copa con el cuadro catalán, Brizuela recibe a SPORT en el Palau Blaugrana para conocer sus sensaciones y para que también explique como llega el equipo a Gran Canaria tras una primera mitad de temporada cargada de dificultades.

¿Cómo estáis tú y la familia tras año y medio ya por Barcelona?

Al principio fue algo atropellado porque llegué del Mundial y no teníamos ni piso. Pero una vez asentados y ya empezamos con la rutina de viajes y partidos fue todo muy fácil. Conocía a varios de la selección y eso lo hizo sencillo también. Es verdad que el cambio de ciudad es muy grande en comparación con San Sebastián, pero estamos encantados aquí y los niños están felices.

Habías visitado el Palau con Estudiantes y Unicaja. ¿Qué sensación te produce jugar con la afición de cara?

Me sorprendió, sabía que el Palau sonaba fuerte y que te apoyaba mucho, pero las veces que había venido no habían sido partidos de tan alto nivel o llevados hasta el final, pero sí que en mis últimos partidos con Unicaja ya se notó la diferencia. Se nota un mogollón en días grandes de Euroliga y Liga Endesa, y notamos ese apoyo tan grande de la afición.

Se puede afirmar que estás en el mejor momento desde que fichaste por el Barça. ¿Ha cambiado algo a nivel de preparación respecto al año pasado?

Pues en verdad volviendo a ser padre mis rutinas han desaparecido por completo y descanso menos, pero creo que es por cómo está el equipo. Se han dado bajas, hemos jugado muchos partidos, me ha tocado combinar la posición de base y escolta, y ahí hemos encontrado una solución que me ha venido bien. Compartir pista con Kevin Punter nos ha funcionado muy y el entendimiento es muy bueno. Él estaba acostumbrado a jugar con unos anotadores en transición e igual es lo que fallaba un poco y no teníamos con las lesiones y ritmo de partido. He encontrado un hueco y he podido tener esa continuidad que a lo mejor no tuve tanto el año pasado.

Darío Brizuela aspira a ganar su primer título con la camiseta del Barça / Valentí Enrich

¿Cómo de importante es el apartado físico para aguantar la exigencia de una temporada en la que se alterna Euroliga y Liga Endesa, y cómo ves al equipo en ese apartado a estas alturas de temporada?

Es evidente que estamos sufriendo, con la lesión inicial de Laprovittola que fue mala suerte. Desde ahí hemos tenido un montón de pequeñas bajas, yo mismo estuve enfermo o con un problema en el Psoas. Y al final vas toda la temporada con parches, jugando más y descansando menos, y bueno, ha sido muy complicado. Es verdad que llegamos con dos bajas muy importantes (Laprovittola y vesely) y no sabemos si Justin Anderson va a estar a punto o no, pero es una realidad que le está ocurriendo a todos los equipos y el esfuerzo más grande que debemos tener es el mental. Saber que aunque no estés en plenas condiciones para jugar tienes que estar ahí, a tope e intentar dar todo lo que tienes para el equipo sobreviviendo y sacando victorias. Afortunadamente, creo que llegamos a la Copa, pese a no estar todos, en un buen ritmo y jugando bien últimamente.

¿Cambia mucho el baloncesto y las exigencias de Roger Grimau respecto a las de Joan Peñarroya?

Son diferentes, con una forma ligeramente distinta de entender el baloncesto y una forma distinta de preparar los partidos. Con Roger Grimau tenía un rol muy claro, con Joan al principio también, pero con las situaciones que se han ido dando el rol ha cambiado. Siempre he intentado dar el 100% cuando se me ha llamado, y ahora que se me está dando esa confianza intento agradecerlo con trabajo y resultados. Peñarroya tiene una forma de entender el baloncesto que me gusta, que la comparto y es la que me viene bien.

Llega la Copa del Rey. ¿Siguen siendo especiales estos días previos al torneo en cuanto a ilusión y nerviosismo?

Sí, es una competición ilusionante y especial por todo lo que la rodea. Se junta mucha gente, tienes la oportunidad de ver a amigos, que la familia venga... Yo no he jugado tantas Copas como otros, pero he podido llegar a tres finales y solo he ganado una. Sigo con la ilusión de llegar a finales, pero intentar ganarlas. Es la primera oportunidad aquí para ganar un título, y pese a que este año está siendo irregular, ahora creo que llegamos con buena dinámica y es el momento de dar un golpe en la mesa e intentar ganar la Copa para decir que hemos tenido dificultades pero aquí estamos.

Darío Brizuela, en la entrevista con SPORT en el Palau Blaugrana / Valentí Enrich

¿Qué hay que esperar del Barça en el torneo?

Que mostremos esa identidad de agarrarnos a todos los partidos. Ha habido muy pocos días durante el año que no hayamos competido, y hay que agarrarse a nuestra forma de competir. En la Copa hay que ir a muerte en cada partido, sabiendo que serán diferentes, que en cada encuentro le toca a uno jugar bien y eso no implica que en el siguiente tenga que hacerlo igual. Tenemos que ser muy sólidos y ser conscientes de que en función del rival habrá que hacer unas cosas u otras. En la medida en que te mantienes sano de cabeza y cuerpo y eres capaz de competir los 40 minutos, estarás mejor.

¿Has soñado muchas veces en verte levantando tu primer título de azulgrana?

Soñar no, pero es mi ilusión. He tenido la suerte de ganar un título en Málaga, otro con la selección, y cuando llegué aquí y cumplí una de mis ilusiones de pequeño, no solo quiero ganar un título, quiero ganar muchos. La Copa sería especial, ya sé lo que supone por la experiencia de 2023 y me gustaría volver a repetir de azulgrana.

Unicaja y Valencia Basket han reducido mucho la diferencia con el Real Madrid y vosotros...

Son dos clubes que están haciendo muy bien las cosas, conozco a la gente de Unicaja y sé que están trabajando muy bien, y se ve en la clasificación. La brecha es pequeña, pero por mucho que hablemos del dinero que tienen unos y otros, lo que importa es como se juega y ellos están haciendo uno de los mejores baloncestos de toda Europa. Hay equipos de Euroliga con mucho más presupuesto que no consiguen esto y es parte del mérito que tienen. Ha habido años que Barça y Madrid estaban un paso por encima pero no estos últimos años. La etiqueta de favoritos está desapareciendo y hay que tener respeto por todo el mundo y no solo a Unicaja y a Valencia. Ante La Laguna Tenerife jugaremos contra un equipazo que está haciendo buena ACB y BCL.

Darío Brizuela, junto al balón oficial de la Copa del Rey 2025 / Valentí Enrich

¿Qué supondría para el equipo levantar la Copa en Gran Canaria?

Sería el primer título de esta nueva era y también un alivio, entre comillas, porque venimos de una temporada muy complicada en cuanto a lesiones, dinámicas un poco irregulares... Pero bueno, la ganemos o no, este equipo va a seguir con la misma hambre. Desde luego que sería una ilusión muy grande, pero no nos contentamos con la Copa, la gente está con mucha ambición, sabemos dónde estamos, y esto es el Barça, hay que intentar ganar todos los títulos.

¿Qué te ha parecido el traspaso de Luka Doncic a los Lakers y el de Anthony Davis a Mavericks? ¿Quién sale ganando?

A nivel personal, Luka Doncic y yo compartimos agente y conozco como ha sido el proceso. Me sabe mal por él porque daba la sensación de que él estaba muy contento allí y con la intención de quedarse toda la vida. Pero traspasos así te hacen ver como es este negocio, la NBA es diferente, pero te puede pasar aquí también. Y yo siendo fan de los Lakers estoy contento por el cambio, ya que se ha perdido a un jugador importante, pero a cambio han conseguido a un jugador franquicia para los próximos 10 años. Ya ha jugado el primer partido, se le veía contento y se le disfrutará seguro.