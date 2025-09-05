Brizuela, lesionado tras el Eurobasket... ¡y vuelven Laprovittola y Núñez!

El último partido de España en el Eurobasket dejó una mala noticia para el Barça. Darío Brizuela no pudo acabar el encuentro contra Grecia y no reapareció en pista después del descanso. Una ausencia que se debe, a falta de las pruebas médicas que aclaren la situación, a un problema en la zona isquiotibial, que no le permitiría iniciar de inmediato la pretemporada con el equipo.

El escolta culé regresa hoy mismo a Barcelona para someterse a varios exámenes médicos que determinen el alcance de la lesión. Brizuela acaba de esta forma el Eurobasket con 8,2 puntos, 1,4 rebotes y 2,8 asistencias por partido, dejando su mejor actuación ante Bosnia, donde anotó un total de 15 puntos, todos desde el triple.

Los que sí se sumarán el próximo lunes a los entrenamientos del primer equipo son los demás internacionales de la selección española: Willy Hernangómez y Joel Parra. Ambos vuelven sin aparentes lesiones ni dolencias y empezarán a preparar la temporada una vez que la plantilla regrese de su concentración en Encamp (Andorra).

Darío Brizuela, en una acción de tiro contra Grecia / GEORGI LICOVSKI

En el caso de Toko Shengelia, el otro jugador que viajaba con su selección al Eurobasket, todo dependerá del recorrido que tenga Georgia en el europeo. De momento, se enfrentarán el próximo domingo a uno de los grandes nombres de la competición: Francia. En caso de perder este partido, también se incorporaría durante la semana a los entrenamientos en Barcelona.

El Barça afronta este viernes el día previo al partido que concluye con su estancia en Encamp. Los de Peñarroya se enfrentarán en un amistoso a París Basketball, uno de sus próximos rivales en la Euroliga. De los internacionales, sí estará disponible para el partido es Juani Marcos, finalista con Argentina en la AmeriCup, que pudo llegar a tiempo para concentrarse en Andorra junto al resto de sus compañeros.

No todo han sido malas noticias en el Barça este viernes. Y es que el club ha confirmado que Nico Laprovittola y Juan Núñez reciben el alta médica, tal como informamos en SPORT, y también podrán disputar minutos en el duelo de este sábado ante París Basketball. Una gran noticia para el equipo, después de largos meses sin poder contar con ninguno de ellos, sobre todo en el caso del argentino.

Vuelven los bases del Barça

De esta forma, Peñarroya recupera a sus principales jugadores en el puesto de base. Una posición muy acusada por las lesiones la temporada pasada, que obligaron a Brizuela y Punter a bajar al '1' en varios partidos. Durante los últimos meses del curso, Tomas Satoransky fue el único base natural del equipo, lo que le llevó al límite físicamente.

Después del duelo ante el París Basketball en Andorra, el Barça regresará a casa. La siguiente semana, concretamente el viernes 12 de septiembre, afrontará un nuevo partido de pretemporada contra el Bàsquet Girona, esta vez en Platja d'Aro. Por último, se enfrentará al Hiopos Lleida en territorio ilerdense el 26 de septiembre, aunque antes de desplazarse al Barris Nord, los de Peñarroya intentarán revalidar el título de la Lliga Catalana, que se disputará en Tarragona del 17 al 21 de septiembre.