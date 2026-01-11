Brizuela: “Hay que seguir compitiendo porque esto no para”

Darío Brizuela se mostró contento por la exhibición de todo el equipo en un encuentro muy cómodo para los blaugrana ante el Covirán Granada (108-71), que solo dejaron que el cuadro nazarí aguantara el ritmo en el primer cuarto.

“Covirán, a pesar de llegar último en la clasificación, no podíamos tomarlo a la ligera porque tiene buenos jugadores, aunque después de un inicio igualado, supimos controlar a partir del segundo cuarto”, comentó la ‘Mamba Vasca’.

“Hay que seguir compitiendo porque esto no para”, decía el jugador blaugrana tras la apabullante victoria en la que aportó 14 puntos, y a la espera de unos días de trabajo antes de medirse de nuevo ante el Madrid, esta vez en encuentro de Euroliga y con el reto de ganar en la pista blanca por segundo encuentro consecutivo.

Shengelia, en una acción del encuentro ante el Covirán Granada / DANI BARBEITO

“Tranquilidad no vamos a tener porque esto no para”, decía Brizuela. “Ahora tenemos que descansar y preparar bien el próximo partido, que también es muy importante para nosotros”, en alusión al Madrid.

“En partidos como éste se puede ver que todo el mundo está disfrutando y que el trabajo está saliendo bien…”, dijo a modo de resumen el escolta azulgrana, ya con la mira puesta en el Clásico del próximo viernes.