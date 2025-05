Brizuela desgrana los peligros de Baskonia: "Será complicado"

En la previa del partido de Liga Endesa que disputan este domingo (17h) Baskonia y Barça, Darío Brizuela tomó la palabra. El escolta azulgrana, que jugará a poco más de una hora de su Donosti natal, debe ser uno de los líderes del equipo azulgrana en este tramo final de temporada, con la Liga Endesa en juego.

El primero de los tres partidos pendientes para cerrar la fase regular es de alta exigencia. El Buesa Arena no es una pista fácil, y Pablo Laso y su equipo se están jugando su presencia en las eliminatorias por el título. Tras no participar en la Copa y firmar una campaña decepcionante en Euroliga, los vitorianos no pueden quedarse por segundo curso consecutivo fuera del playoff ACB, pero para ello necesitarían un par de triunfos para asegurarse la clasificación.

Las palabras de Brizuela

"Sabemos que será complicado. Son un equipo que juegan con mucho ritmo y a alta velocidad, y tenemos que igualar esa energía que tienen especialmente en casa y competir los 40 minutos", comentó un Brizuela que, en los tres partidos de la temporada disputados ante Baskonia, ha promediado 7,6 puntos por encuentro y ha tenido un 50% de acierto desde el triple.

Hasta el momento, el balance entre los dos equipos es de una victoria para el cuadro de Joan Peñarroya y dos derrotas. El primer tropiezo se produjo en octubre (89-93), en la jornada cuatro de Liga Endesa de fatídico recuerdo para el Barça, ya que fue el duelo en el que Nico Laprovittola se lesionó gravemente de su rodilla.

Laprovittola abandonó la pista con gestos de dolor / Movistar

Forrest decantó el partido de Euroliga en el Buesa

El segundo, en el Buesa, en partido de Euroliga que se decantó por 88-86 gracias a una canasta de Trent Forrest prácticamente sobre la bocina. El triunfo fue en el Palau, en la competición doméstica, por un claro 91-68.

"Frenar a sus exteriores, que son muy móviles, anotadores y les generan mucho, y luego la fisicalidad que tienen en pintura. Sabemos que son un equipo completo de Euroliga con muy buenos jugadores, y nos tocará intentar contenerlos en la medida de lo posible, sabiendo que va a ser un partido largo", explicó Brizuela con relación a cuáles pueden ser las claves del partido.

Darío Brizuela, ante Baskonia / Javi Ferrándiz

Para el partido, Laso tiene confirmada la ausencia del griego Nikos Rogkavopoulos, con problemas musculares. Kamar Baldwin lleva entrenándose con el equipo desde el jueves y podría reaparecer.

Vesely no llega

Por su parte, el Barça tiene confirmada la ausencia de Jan Vesely, que todavía arrastra problemas lumbares. Se une a las bajas ya conocidas de Nico Laprovittola, Chimezie Metu y Juan Núñez, por lo que Peñarroya volverá a tirar de Sayon Keita, Mathieu Grujicic y Raul Villar para completar la convocatoria, aunque hay que tener en cuenta que el joven base azulgrana sufrió un duro golpe en su espalda en el último partido ACB ante Hiopos Lleida.