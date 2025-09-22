Brizuela deja atrás su lesión y se reincorpora al equipo

El Barça encara la última semana de pretemporada antes de que arranquen la Euroliga y la Liga Endesa. Joan Peñarroya y sus jugadores tienen por delante un inicio de curso realmente exigente con las visitas a domicilio a Hapoel Tel Aviv (30/09) y Panathinaikos (03/10) en la competición europea, y a Valencia Basket (05/10) en el debut liguero.

Una ACB a la que el club azulgrana le ha puesto el foco, con la más absoluta prioridad de mejorar notablemente el rendimiento ofrecido el pasado año: el equipo sufrió hasta la última jornada de la primera vuelta para meterse en la Copa del Rey y terminó la fase regular en quinta posición. Además, tanto en Gran Canaria como en los playoffs por el título, cayeron en cuartos de final.

El calendario es realmente empinado desde el inicio, pero por suerte para el Barça, Peñarroya podrá recuperar a una de sus referencias como es Darío Brizuela. Elegido mejor jugador nacional la pasada campaña, la 'Mamba Vasca' dio un paso al frente en su segunda temporada en la capital catalana, y con el permiso de Kevin Punter y Jabari Parker, fue la gran referencia en ataque del cuadro azulgrana.

Exprimido al máximo

Pese a que tuvo algún contratiempo físico menor, Brizuela no se vio afectado por la plaga de lesiones graves que asoló al primer equipo y Peñarroya tiró de él todo lo que pudo. Una situación similar a la vivida con Sergio Scariolo en el último Eurobasket, con el escolta donostiarra siendo una pieza imprescindible en 'La Familia' con un aplio minutaje.

Algo que llevó al límite a un Brizuela que no pudo ayudar a la selección todo lo que hubiese deseado por unas molestias físicas que, en su regreso a Barcelona, se tradujeron en una sobrecarga en los isquiotibiales de su pierna derecha que le ha mantenido al margen del equipo durante 15 días. Tanto Willy Hernangómez como Joel Parra sí que pudieron estar junto al resto de sus compañeros en el amistoso ante Bàsquet Girona y en los dos compromisos de Lliga Catalana. Tres partidos en total que Brizuela vivió desde la banda.

La gran novedad de la semana

En la sesión de entrenamiento de este lunes, Brizuela fue la gran novedad. El '8' azulgrana ya se ha podido entrenar con normalidad junto al resto del grupo, compartiendo pista con las cinco nuevas incorporaciones para este próximo curso. La 'Mamba Vasca' integrará la posición de escolta junto a Nico Laprovittola y Kevin Punter. A priori, y si el equipo no sufre tanto con las lesiones como sufrió el curso pasado, Brizuela no se debería mover del '2', aunque con Peñarroya y con Scariolo ya ha demostrado que puede tener un rendimiento de garantías en la posición de base.

Brizuela arranca su tercera temporada en el Barça con la clara voluntad de seguir con su evolución en el equipo y ser más y más importante en cancha. El primer año en el Palau bajo las órdenes de Roger Grimau fue complicado en cuanto a protagonismo y la falta de oportunidades y minutos respecto a su etapa en Unicaja. Su situación cambió radicalmente con la llegada de Peñarroya y su buen desempeño le hizo ganarse la renovación con el Barça hasta 2028.

Brizuela, que el próximo 8 de noviembre cumplirá 31 años, se encuentra en plena madurez deportiva, y tras dos años en blanco, no hay duda alguna de que es uno de los integrantes del roster azulgrana que más desea tocar metal este curso.