BALONCESTO
Brizuela apuesta por un triunfo ante el FC Bayern: “Sólo estamos centrados en nuestro partido”
El escolta azulgrana, Darío Brizuela, aseguró que lo único importante es imponerse al equipo de Pesic, antes de hacer números sobre sus posibles rivales
Darío Brizuela llega al encuentro de este viernes ante el FC Bayern, dónde se decidirá la suerte del Barça en el próximo Play-In, pensando únicamente en el encuentro ante el equipo de Svetislav Pesic.
"Nos lo jugamos todo en casa pero con mucha ilusión para esta última jornada de la temporada regular", dijo el vasco.
Sobre las posible combinaciones si logran el triunfo, dijo que "sabemos cuales son las probabilidades, pero al final, nos centraremos en nuestro partido, si ganamos, estamos dentro…Si no ganamos, no sirvve de nada", dijo Brizuela
Unos dias de descanso
"Es extraño tener un buen descanso, pero lo he aprovechado para estar con mi familia...tienes dias libres pero no te quitas de la cabeza del aprtido del viernes, aunque con un poco más de descanso….Si ganamos, estamos dentro…
Cree que el equipo afronta el encuentro "con mucha ilusión, que nos jugamos estar en el play-in, con mucha responsabilidad pero con ilusión y muchas ganas de ganar. La presión es algo habitual, pero estamos tranquilos e ilusionados..
Sobre la presencia de Pesic en el Palau, dijo que, "le guardo mucho respeto, al guna vez me lo encontrado opr Barcelona. Se merece un buen aplauso, y que mejor lugar que el Barça", finalizó.
- Bayern - Real Madrid: resumen, resultado y goles de la Champions League
- Polémica y reacciones del Bayern - Real Madrid de vuelta de cuartos de la Champions League
- Iturralde González se sincera con la roja a Eric Garcia: 'Conociendo a Clément Turpin...
- Flick y Deco, obligados a dar un paso adelante en la defensa
- Josep Pedrerol se moja sobre el posible penalti a Fermín: 'No lo entiendo
- La triple 'mofa' que le puede salir cara al Atlético
- Raphinha explota con una rajada histórica: 'El partido fue un robo
- Polémica y reacciones del Atlético - Barcelona de vuelta de cuartos de la Champions League