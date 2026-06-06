Brandon Goodwin, 'MVP' de la liga china, en el radar del Barça

El Barça sigue moviéndose de cara a la planificación de la próxima temporada. La incorporación de Xevi Pujol como nuevo director deportivo de la sección tan solo está pendiente del comunicado oficial por parte del club azulgrana.

De hecho, Pujol, que dejaría el mismo cargo que ha ocupado este curso en el Baskonia, no estuvo presente este último viernes en el Olímpic de Badalona presenciando el partido ante la Penya. Su ausencia en el pabellón badalonés evitó poderle preguntar sobre su futuro en el Barça, y más allá de que su contratación se pueda oficializar más pronto o más tarde, el manresano tiene una primera misión bastante complicada: cerrar al nuevo entrenador del equipo de cara a la próxima campaña, una vez anunciada la salida de Xavi Pascual cuando finalice el presente curso.

Xevi Pujol puso punto final a su etapa en Manresa para convertirse en el nuevo director deportivo de Baskonia / Baxi Manresa

En paralelo, los rumores sobre nombres que se vinculan al Barça de cara a la próxima campaña no se detienen, y el último en aparecer en escena es, cuanto menos, sorprendente.

Otro nombre que suena para el Barça

Se trata del base estadounidense Brandon Goodwin, que el próximo mes de octubre cumplirá 31 años y que esta temporada ha militado en el Shanghai Sharks de la liga china. La información, adelantada por el portal 'Encestando', apunta a que el Barça ha contactado con el jugador, después de que opciones como las de Nick Weiler-Babb o David DeJulius se hayan enfriado algo, según reporta la web.

El director de juego germano tendría una oferta del Dubai Basket que entrenará Pascual la próxima campaña, aunque Anadolu Efes, su actual club, puja fuerte por retenerlo. Por su parte, la lesión del base de UCAM Murcia le tendrá apartado de las pistas tres meses, si bien es cierto que estaría disponible para el inicio de la próxima temporada, y que su campaña ha sido excepcional bajo las órdenes de Sito Alonso.

David DeJulius, del UCAM Murcia, frente a Darío Brizuela durante un encuentro en el Palau. / ACB Photo/Eric Alonso

'MVP' de las finales de la liga china

Goodwin ha sido el 'MVP' de las finales de la liga china, en las que ha promediado 29,2 puntos y nueve asistencias por encuentro en la serie por el título ante los Zhejiang Lions, a los que derrotaron por un balance de 3-2, decantándose la batalla por el título en el partido final.

El base estadounidense es un trotamundos: tras formarse en las universidades de UCF y Florida Gulf Coast, no fue drafteado en 2018. Pese a ello, cuenta con 133 partidos en la NBA entre Denver Nuggets, Atlanta Hawks y Cleveland Cavaliers. También fue alternando su presencia en equipos de la G-League, y tras un par de aventuras en el baloncesto puertorriqueño, en 2024 se desplazó a China para jugar en los Shanxi Loongs el curso pasado, y en Shanghai Sharks en el actual.

Bradon Goodwin, con los Shanghai Sharks / Twitter: @ChinaDaily

Pasaporte catarí, pero extracomunitario en España

De concretarse su llegada al Barça, sería su primera aventura en el baloncesto europeo. Hay que tener en cuenta que el jugador cuenta con la nacionalidad catarí, pero dicho pasaporte no le convierte en jugador comunitario para las competiciones ACB. Con el fichaje cerrado de Mike James y la presumible continuidad de Will Clyburn, las dos plazas 'extras' ya estarían ocupadas, algo que obligaría a hacer convocatorias para los partidos de Liga Endesa.