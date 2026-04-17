El bonito gesto de Willy Hernangómez con los niños del Hospital de Sant Pau

Willy Hernangómez mostró su lado más humano fuera de las pistas. El pívot del Barça, que esta noche afronta, como el resto del equipo, una 'final' de Euroliga ante el Bayern Múnich (20:30h CET), deja huella dentro y fuera de pista.

A través de una acción con la ACB, el pívot madrileño se acercó al Hospital de Sant Pau para estar al lado de los pacientes más pequeños. El objetivo era claro: compartir los momentos previos a entrar a quirófano y combatir la angustia que viven los más pequeños en los instantes anteriores a las cirugías.

"Con la Fundación del Barça estuvimos las últimas Navidades en el hospital y les trajimos regalos a los peques. Charlando con los doctores surgió la posibilidad de hacer otra visita y el objetivo es que no tengan tanto miedo antes de entrar al quirófano y que lo hagan con una sonrisa", comentaba Willy en su coche de camino al Hospital.

La visita de Willy al Hospital de Sant Pau

En la siguiente escena ya se ve al pívot del Barça con un uniforme sanitario y saludando al resto del personal médico. "Cuatro años tiene", le comentó la cirujana pediátrica a Hernangómez sobre el niño al que iba a conocer pocos instantes después. Y allí apareció Adrià, el joven paciente que se pudo relajar a los lomos de un coche teledirigido. "¿Te gusta el basket? Yo juego en el Barça", le comentó Willy antes de regalarle una pulsera solidaria de la Fundació, con la que se promueven acciones que se desarrollan en colaboración con hospitales de todo el mundo, y cuyo objetivo principal es humanizar la atención y cura de niños, niñas y jóvenes con enfermedades graves.

"Hoy habéis podido ver lo que es quitarle la angustia de una cirugía a un niño. Esto antes eran lloros, gritos, la enfermería debía hacer esfuerzos titánicos para contener a un pequeño que no tiene que entender lo que le está pasando", comentó el doctor Francos.

"Es acojonante poderles ayudar de la manera que sea"

"Yo no me puedo imaginar tener un hijo o una hija que esté en el hospital o que necesite ir a un quirófano. Debe ser una sensación tremendamente dolorosa, y poder ayudarles de la manera que sea, ya sea echando un rato y sacándoles una sonrisa, es acojonante. No nos cuesta nada a nosotros que somos unos afortunados, pasar un rato con toda la gente del hospital y que nos necesita, es algo que me gusta mucho y que es muy importante", comentó Hernangómez.

Willy Hernangómez y Miles Norris, en el Roig Arena / ACB Photo - Emilio Cobos

El pívot azulgrana también protagonizó un divertido momento con algunos traumatólogos de Sant Pau, que le preguntaron si le dolía algo. "Aquí te apañamos lo que sea", le comentaron a un Willy que en sus tres años como azulgrana ha sido de los pocos jugadores que no ha sufrido ningún calvario con las lesiones.

"Agradecemos tu compromiso Willy, nos conocimos en una visita de Navidad y él hizo un ofrecimiento que ya le dije que cogería. Y aquí lo tenemos hoy. Estamos encantados que Willy o gente como él, que son iconos para la sociedad nos acompañen y conozcan nuestros proyectos", comentó el doctor Francos sobre el pívot azulgrana, que también tuvo tiempo para compartir momentos con otros pacientes. Acciones que trascienden más allá de lo que ocurra en una cancha de baloncesto.