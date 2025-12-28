Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Globe Soccer AwardsSabalenka - KyrgiosBilbao Basket - BarçaCanceloLaLiga FC Futures hoyLiga Futures resultadosMarc GuehiRashfordClasificación PremierCamp NouAke BarcelonaAlcarazMercado de fichajesHaciendaCopa ÁfricaRally Dakar 2026Vinicius
instagramlinkedin
En directo

En directo

Liga Endesa

Bilbao Basket - Barça, en directo: duodécima jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo

Sigue en directo el encuentro entre Bilbao Basket y Barça que se disputa hoy en el Bilbao Arena

El Barça quiere sumar otra victoria en la Liga Endesa, con la aportación de Willy y Miles Cale

El Barça quiere sumar otra victoria en la Liga Endesa, con la aportación de Willy y Miles Cale / FCB

Ramon Palomar

Ramon Palomar

El Barça afronta la duodécima jornada de liga contra Bilbao Basket para cerrar el año. Sigue el partido en Sport.es.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL