Bilbao Basket - Barça, en directo: duodécima jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo

Bilbao Basket - Barça, en directo: duodécima jornada de la Liga Endesa
El encuentro entre Bilbao Basket y Barça que se disputa hoy en el Bilbao Arena
El Barça afronta la duodécima jornada de liga contra Bilbao Basket para cerrar el año.
Bilbao Basket logra forzar la posesión del Barça, con muchas manos y fuerte defensa, y con alguna falta no señalada...
Willy falla el adicional...aunque recupera el rebote en defensa!
Willy caza un rebote en ataque, anota la canasta y saca la falta personal!!!
Anulan una canasta a Bagayoko después de agotarse la posesión aunque Jaume Ponsarnau pide el Challenge y se confirma que es fuera de tiempo....
Al fin!!! Willy anota fácil...pero hay que defender más!!
Muy fácil para Bilbao, que anota y se pone por delante.....39-38
Ahora no hay quién anote una canasta.....malos minutos para ambos equipos...
Punter recibe un tapón, aunque Bilbao tampoco está acertado....
Punter falla el triple, y recupera el balón el Bilbao Basket...le falta al estadounidense un poco de regularidad
Falta de Normantas sobre Parra...la primera de los vascos....
