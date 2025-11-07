La baza de Scariolo para el Clásico

Los dos grandes del baloncesto español se citan este viernes (20:30 h) en el Palau Blaugrana, en el que será el primer clásico de la temporada. A pesar de la mala racha que encadena en los últimos enfrentamientos ante su eterno rival, el Barça intentará sumar una victoria que le consolide en la parte alta de la tabla en la Euroliga.

Posible debut de Alex Len

El Real Madrid ya inscribió al pívot ucraniano en la Euroliga, así que el estreno será una decisión puramente técnica. Sergio Scariolo se mostró muy satisfecho con los primeros entrenamientos de Len: "Lo veo con una capacidad asombrosa de entender las cosas, no quiero comparar porque no sería generoso en algunos casos, pero la verdad que por el número de repeticiones de acciones defensivas y de 'playbook' que ha tenido que estudiar, está muy muy arriba. A nivel de entender cómo jugamos, muy bien", comentó.

El técnico italiano también refirió a tres jugadores que tienen molestias físicas. Es el caso de Edy Tavares, David Kramer y Chuma Okeke: "Son todo decisiones que se tomarán el viernes. Son tres jugadores que son duda para el partido pero hasta el día de partido no podremos saberlo", explicó Scariolo en la sesión matinal del jueves.

Con la posibilidad de que Tavares acabe siendo baja, las opciones de ver debutar a Alex Len serían más que probables, viendo el escaso número de efectivos que tiene el Madrid en el puesto de '5'.