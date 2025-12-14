Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BAXI Manresa - BarçaDónde ver BAXI Manresa - BarçaAraujoTer StegenAlavés - Madrid dónde verClasificación LaLigaMercado de FichajesBarça AtleticLamine YamalLevante - VillarrealGerard MartinVlahovic BarcelonaBarcelona - OsasunaCopa África 2025MessiPróximo partido BarcelonaRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad SocialJorge Rey
instagramlinkedin
En directo

En directo

Liga Endesa

Baxi Manresa - Barça, en directo: décima jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo

Sigue en directo el Baxi Manresa - Barça que se disputa en el Nou Congost

Kevin Punter, durante un partido

Kevin Punter, durante un partido / Dani Barbeito

Pablo Rivera

Baxi Manresa y Barça se miden en el Nou Congost para la décima jornada de la Liga Endesa.

Actualizar

TEMAS