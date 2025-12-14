Baxi Manresa - Barça, en directo: décima jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo

El Barça quiere la revancha

Pese a la situación en la que se encuentran los manresanos, la temporada pasada lograron imponerse al Barça, entrenados por Joan Peñarroya, en los dos duelos directos que disputaron. Los de Diego Ocampo se hicieron con la victoria en el Nou Congost (85-72) y también se impusieron a los azulgrana en el Palau Blaugrana (92-103).

Ahora, con el buen estado de forma alcanzado desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo, el Barça tratará de redimirse y demostrar su gran momento evitando caer de nuevo ante el BAXI Manresa.