Baxi Manresa - Barça, en directo: décima jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo

Pablo Rivera
Baxi Manresa y Barça se miden en el Nou Congost para la décima jornada de la Liga Endesa.
Triplazo de Punter para igualar el partido (5-5)
El BAXI Manresa dominaba en el marcador gracias a encestar el primer triple del partido, pero el Barça ha sabido reaccionar a tiempo y Punter iguala la contienda con otro tiro de tres espectacular. Primeros minutos flojos de ritmo, con intentos muy centrados buscando el tablero para asegurar la canasta. Ahora, llegan los primeros tiros de lejos y por fin empieza a subir el electrónico.
¡ARRANCA EL PARTIDO!
El BAXI Manresa se impone en el salto inicial, y con la primera posesión del partido a favor de los manresanos llega la primera canasta del partido. Más de un minuto ha tardado en romperse el empate a 0 gracias a la canasta de Satoransky bajo el aro. Los primeros tiros han terminado en fallos y rebotes que no han logrado encestar. Dos por cada equipo.
Confirmados los primeros quintetos
El BAXI Manresa empezará el duelo con Obasohan, Reyes, Ubal, Steinbergs y Golden en pista. Por su parte, Xavi Pascual ha elegido a Punter, Satoransky, Clyburn, Norris y Vesely.
¡Esto empieza ya!
El Barça quiere la revancha
Pese a la situación en la que se encuentran los manresanos, la temporada pasada lograron imponerse al Barça, entrenados por Joan Peñarroya, en los dos duelos directos que disputaron. Los de Diego Ocampo se hicieron con la victoria en el Nou Congost (85-72) y también se impusieron a los azulgrana en el Palau Blaugrana (92-103).
Ahora, con el buen estado de forma alcanzado desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo, el Barça tratará de redimirse y demostrar su gran momento evitando caer de nuevo ante el BAXI Manresa.
Un duro reto para el BAXI Manresa
Desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo azulgrana, el Barça se encuentra fuerte, reforzado y en racha. Sin embargo, la situación en liga por el momento es la que es: ocupa la séptima posición de la fase regular, con cinco victorias y cuatro derrotas.
El rival, el BAXI Manresa, se encuentra en la decimoquinta posición de la clasificación, con 3 victorias y 6 derrotas. Además, el equipo de Diego Ocampo llega en cuadro a la cita , y se les suman ahora las recientes lesiones de Hugo Benítez y Dani Pérez. Duras bajas para enfrentarse a un Barcelona lanzado.
¡Buenas tardes a todos!
Muy buenas tardes a todos, y bienvenidos al directo de Sport del BAXI Manresa - Barça. Partido que corresponde a la décima jornada de al Liga Endesa 25-26 y que se disputará en el Nou Congost de Manresa a las 19h, ¡en apenas media hora!
