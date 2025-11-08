Bàsquet Girona - Barça: horario y dónde ver por TV la sexta jornada de la Liga Endesa

Bàsquet Girona y Barça se enfrentan este domingo 9 de noviembre en la sexta jornada de la Liga Endesa. Un derbi catalán siempre atractivo, que llega cargado de urgencias para ambos equipos, con la necesidad de seguir aumentando el casillero de victorias.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Bàsquet Girona y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Mala racha azulgrana

El Barça llega a Fontajau acumulando una racha de dos partidos consecutivos perdiendo. Joan Peñarroya y sus jugadores cayeron en la última jornada de Liga Endesa frente al UCAM Murcia por 78-81. Lo de Sito Alonso asaltaron el Palau, al igual que el Real Madrid en el primer Clásico de la temporada para ambos equipos.

Los blancos se llevaron el partido por 92-101, y ya son nueve, los tropiezos consecutivos frente al eterno rival. El Barça llega a Girona en décima posición, fuera de los puestos de Copa del Rey tras un balance de dos victorias y tres derrotas en las primeras cinco jornadas ligueras. Tornike Shengelia, con 15,2 puntos por partido, es el máximo anotador azulgrana en la ACB.

Toko Shengelia no pudo contener el talento ofensivo de Trey Lyles / Dani Barbeito

Girona llega con muchas urgencias

Delante, el Barça tendrá a un Bàsquet Girona que encara el derbi catalán con más urgencias. Los de Moncho Fernández únicamente han sumado un triunfo en cinco partidos, tras batir a Dreamland Gran Canaria en la cuarta jornada por 85-81.

En lo que va de curso, los gerundenses se han llevado duros correctivos ante San Pablo Burgos (97-79), UCAM Murcia (71-93) y la pasada jornada en Málaga ante Unicaja (95-71). En la tercera jornada cayeron en la prórroga ante Andorra (115-113) tras una canasta inverosímil de Rafa Luz que mandó el partido al periodo adicional.

Pep Busquets, con 15 puntos de media por partido, es el máximo anotador de los de Moncho Fernández. Bàsquet Girona guarda un agradable recuerdo de la visita del Barça el curso pasado al que superaron por un ajustado 91-90.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE BÀSQUET GIRONA

El partido entre el Bàsquet Girona y el Barça de la 6ª jornada de la Liga Endesa se disputa en Fontajau este domingo 9 de noviembre a partir de las 12:15 horas (CET).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido de la Liga Endesa entre Bàsquet Girona y Barça correspondiente a la 6ª jornada se podrá seguir por televisión a través de DAZN y de 3Cat, en el canal TV3.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.