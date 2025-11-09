En Directo
Baloncesto
Bàsquet Girona - Barça, en directo: sexta jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo
El conjunto azulgrana visita al cuadro gerundense en busca del tercer triunfo de la temporada en la Liga Endesa
Pablo Rivera
Bàsquet Girona y Barça se enfrentan en Fontajau en la sexta jornada de la Liga Endesa.
Nada cambia en Girona
Primeros compases del tercer cuarto sin que cambie nada sobre la pista. Inicio demoledor del Girona frente a un Barça que sigue intentando remontar poco a poco, aunque olvidándose de defender. Una situación que está aprovechando maravillosamente Pep Busquets, el mejor del Girona con 14 puntos en su haber. El marcador actual es de 56-37, y apenas han corrido tres minutos de este tercer parcial.
Empieza el tercer cuarto: Girona 47 - Barça 35
Llegamos a la segunda parte del Básquet Girona - Barça de baloncesto en un duelo en el que los de Moncho Fernández se han impuesto en todo momento. Los azulgrana han tratado de reaccionar en el segundo cuarto, gracias especialmente a los puntos anotados por Willy Hernángomez (nueve en total). Pero los locales no se han dejado influir, y con un gran final --con dos triples y un tapón-- han devuelto la igualdad al parcial y han logrado mantener la ventaja en el marcador. Ha vuelto el acierto con los triples en Girona.
¡VAYA FINAL DEL BÁSQUET GIRONA!
Cómo le ha vuelto a dar la vuelta a la tortilla el Básquet Girona para cargarse todo el trabajo del Barça en este segundo cuarto. Llegamos a la media parte 47-35 a favor del Girona gracias a un triplazo de Livingston, que está dejando jugadas preciosas y unos increíbles tiros bombeados dignos de repetición, y con un gran triple final de Pep Busquets que ha puesto de pie a todo el pavellón. Finalmente, pese al buen trabajo de los azulgrana, el parcial ha sido de 17-17 puntos.
Mueve el banquillo el Girona
Poco más de un minuto para que finalice la primera mitad del encuentro, y el Básquet Girona mueve ficha para evitar que el Barça recorte más la distancia. El marcador es ahora de 41-33 para los locales, aunque en este parcial el Barça ha sido más efectivo, por el momento.
El Barça marca el ritmo
Sale bien del tiempo muerto el Barça, como un muro en defensa y con un triple de Parra desde la esquina para seguir recortando distancias. Los locales han perdido la efectividad en los triples, con 7 canastados de 20 intentos, mientras los azulgrana esperan a tener la oportunidad más clara para anotar y evitar una nueva contra local que les haga perder el ritmo. 2 minutos para el descanso, y el marcador refleja 37-29 para el Girona.
Qué canastón de Livingston
El jugador del Girona, Otis Livingston, se alza en protagonismo en este segundo cuarto con una actuación impresionante en estos últimos minutos. El Barça pide tiempo muerto de nuevo tras un increíble canastón del jugador local en una contra que termina devolviéndole la ventaja en este parcial al Girona: 35-25 a poco menos de 5 minutos para finalizar el parcial.
El Barça intenta reaccionar
Llega la intensidad en el Pavelló Girona-Fontajau, y con ello las faltas. Parece que los de Joan Peñarroya empiezan a imponerse al Girona, especialmente en defensa, y anulan todos los intentos de canasta mientras recortan distancias en el marcador poco a poco. 30-22 cuando llevamos tres minutos del segundo cuarto.
El Girona impone la ley del triple
Menudo primer parcial del Básquet Girona, imponiéndose al Barça logrando darle la vuelta al marcador hasta sumar los primeros 30 puntos. El primer cuarto termina 30-18 a favor de unos locales que se ven mejor sobre la pista que sus rivales, especialmente con los lanzamientos de triple. Un nivel de acierto que frena cualquier intentona del Barça para recortar distancias en el marcador.
Peñarroya pide un tiempo muerto
El entrenador del Barça pide su primer tiempo muerto visto que el primer cuarto se le está escapando de las manos. Pese a haber empezado algo mejor el partido, imponiéndose en el marcador pese a la igualdad en la pista, todo se le ha dado la vuelta con la entrada de Vildoza por el Girona. Entramos en los últimos dos minutos del primer cuarto, y el Girona se impone 24-12...
El Girona despierta con triples
Dos triples consecutivos de Vildoza para el conjunto local le dan aún más aire en el marcador al Girona: 16-10. El Barça ha aflojado un poco el ritmo, y llegan las primeras imprecisiones en ataque. Los azulgrana han desaprovechado varias oportunidades para encestar, y el Girona lo aprovecha con dureza.
A poco más de tres minutos para que termine el primer cuarto.
