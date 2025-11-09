Bàsquet Girona - Barça, en directo: sexta jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo

El Girona despierta con triples

Dos triples consecutivos de Vildoza para el conjunto local le dan aún más aire en el marcador al Girona: 16-10. El Barça ha aflojado un poco el ritmo, y llegan las primeras imprecisiones en ataque. Los azulgrana han desaprovechado varias oportunidades para encestar, y el Girona lo aprovecha con dureza.

A poco más de tres minutos para que termine el primer cuarto.