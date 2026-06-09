Baskonia toma una decisión con Xevi Pujol y el Barça ya se frota las manos

A falta de confirmación oficial, Xevi Pujol será el nuevo secretario técnico del Barça la próxima temporada. La actividad del equipo se centra estos días en terminar la temporada de la mejor manera posible, con ese camino para intentar ganar la Liga Endesa.

Pero paralelamente a la actividad estrictamente deportiva, el club se mueve para adelantar todo el trabajo posible ante la avalancha de cambios que hay por delante. Toda la faena que se pueda ir adelantando se agradecerá, teniendo en cuenta que todavía hay que encontrar al sustituto de Xavi Pascual en el banquillo, y que faltan otros tres o cuatro fichajes todavía por cerrar.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / ACB Photo - Eric Alonso

Pujol es el hombre escogido por el Barça para liderar la sección desde los despachos, y reemplazará al tándem formado por Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández, si bien es cierto que hay que acabar de ver si se les reubica en otra área de la sección.

Pujol, el hombre de los 'milagros' en Manresa

A Pujol le avala su gran faena hecha en Manresa, detectando talento a lo largo del planeta y armando equipos que, más allá de cumplir con el objetivo de lograr la permanencia, estuvieron presentes en Copas del Rey y en play-offs de la Liga Endesa. Además, en 2022 fue el arquitecto de aquel Baxi que fue finalista de la Basketball Champions League y que contaba en plantilla con jugadores como Sylvain Francisco o Chima Moneke. Su gran trabajo en el club del Bages le abrió las puertas del Baskonia el pasado verano, pero la etapa en Vitoria apunta a concluir de manera prematura.

Xevi Pujol, en el Nou Congost / Oscar Bayona

Muchos aciertos en Baskonia

Poco importa que Pujol haya acertado con jugadores como Eugene Omoruyi, al que descubrió en el Al-Nasr de Dubai a mitad de curso, y que ha sido uno de los nombres más destacados del equipo, o que su gran apuesta para el banquillo, Paolo Galbiati, terminase con más de un lustro de sequía de títulos levantando la última Copa del Rey. En Baskonia, Josean Querejeta (presidente) y Félix Fernández (director deportivo) quieren seguir teniendo el mando de todo, y tras la cena de despedida de campaña, son varios los cambios que se oficializarán en las próximas horas.

Vía libre para el Barça: Baskonia no cuenta con él

Según explica 'Ser Vitoria', Pujol ya no entraba en los planes de Baskonia la próxima temporada, incluso antes de que su nombre empezase a relacionarse con el Barça. Juan Pedro Cazorla tomará su relevo, aunque ya estaba dentro del club, y acompañará a Alfredo Salazar también en los despachos.

Además, pese a que Galbiati afirmó antes de arrancar el play-off en rueda de prensa que sería el entrenador del equipo el próximo curso (tiene contrato), su futuro es incierto, ya que Baskonia tiene opción de cortar su vínculo hasta el 5 de julio. Irrumpió con fuerza semanas atrás el nombre de Velimir Perasovic como un hipotético regreso al Buesa, pero 'Ser Vitoria' no descarta la continuidad del italiano si finalmente no convencen los nombres de su posible sustituto. Por cierto, las mismas informaciones descartan cualquier interés real del cuadro vasco por el azulgrana Willy Hernangómez.

Paolo Galbiati, entrenador del Baskonia / ACB Photo - Emilio Cobos

Pujol tendrá la misión de construir un nuevo Barça de cara a la próxima temporada, pero como es lógico, la oficialidad de su llegada no se producirá hasta que no termine la temporada. El director deportivo apostó por Galbiati el pasado verano, y pese al batacazo en el play-off de la Liga Endesa, y a la mala temporada en Euroliga, Vitoria volvió a celebrar un título. Si el italiano queda libre, el Barça necesita entrenador para la próxima temporada. Quedará por ver como avanza la situación.