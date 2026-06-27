El Baskonia tensa la cuerda con el Barça por Galbiati

La salida del entrenador italiano Paolo Galbiati con dirección al Barça no parece que se vaya a producir en breve...o quizá no acabe sucediendo, a tenor de las intenciones del cuadro vitoriano para que siga con ellos de cara al próximo curso.

El Baskonia ha querido mostrar a las claras su deseo de seguir contando con el técnico que les ha llevado al primer título de Copa en 17 años después de publicar en redes un claro mensaje de que es el entrenador con el que cuentan de cara a la próxima temporada después de salvar las dudas que creó en su momento dentro del mismo club.

Una decisión de contar con Galbiati que el Baskonia ha querido dejar de manifiesto después que el Barça haya mostrado su interés por el entrenador y de hecho, todo apunta a que ya tiene un acuerdo cerrado con el italiano, aunque ahora llega la parte más complicada, que es negociar con Baskonia, que tiene claro, que si acaba finalmente dejando Vitoria será a cambio de una buena compensación económica.

El técnico italiano mostró su deseo de seguir en Vitoria, aunque una llamada del Barça pesa mucho / L. Rico / EFE

Un vídeo de confirmación

En el vídeo que ha lanzado el club, el propio Galbiati habla de lo que quiere para el equipo de cara a la próxima temporada, aunque no se conoce cúando fue grabado, posiblemente antes del interés claro del Barça por el técnico italiano.

“Quiero un equipo con mentalidad, carácter y el deseo de jugar unido, porque al final la historia la escribe el equipo”, explica en el vídeo de Baskonia, en la que ensalza a los aficionados que apoyan al equipo. “Ver la plaza llena con mis jugadores, mi staff y nuestra afición, es increíble. Os amo. Gracias a todos. Es increíble ser baskonista”, explica en las imágenes difundidas por Instagram.

Deberá romper su contrato

Sin duda, un claro alegato de Baskonia que para llevarse al entrenador tendrá que romper su contrato y abonar una cantidad pactada a la que tendrá que hacer frente el Barça si quiere que Galbiati dirija al equipo la próxima temporada.

Una situación que posiblemente llevará un poco más de tiempo resolver, aunque el propio entrenador se ha mostrado receptivo a la llamada del Barça y ahora el que tiene que dar un paso al frente como hizo en su momento el que será el nuevo director deportivo, Xevi Pujol, que ya les anunció que se iba al Barça al finalizar esta campaña.

Galbiati ya sabe dónde está la puerta de salida, aunque Baskonia, en caso de ceder, querrá una buena compensación económica / Manuel Bruque / EFE

El acuerdo entre ambos clubs debe ser efectivo si finalmente se llevan a cabo esos movimientos en los que Baskonia pierde al entrenador y al director deportivo, mientras que Willy Hernangómez, será nuevo jugador baskonista y que llegará libre si el Barça no ejerce el derecho de tanteo.

Veremos cómo acaba este pulso, en el que Baskonia, claramente le ha dicho ‘no’ al Barça por Galbiati, aunque todo puede suceder en los próximos días y habrá que seguir de cerca los acontecimientos y las señales que salgan de un club o el otro para saber el destino final del entrenador italiano.