El Baskonia presentará batalla al Barça por Luwawu-Cabarrot

El Barça tiene la determinación de hacerse con los servicios del alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot, y el jugador también ha dado el visto bueno a la propuesta blaugrana, aunque el Baskonia no esconde su deseo de que continúe en Vitoria, por lo que hará todo lo posible para intentar que siga, con un contrato acorde a la calidad del francés.

El interés blaugrana lo conocen en los despachos del Kosner Baskonia donde hay otras dos operaciones también pendientes con Xevi Pujol y su técnico, Paolo Galbiati, que también trata de liberarse de su contrato para fichar por el Barça, al tiempo que trata de mejorar las condiciones económicas que tiene en Vitoria.

El máximo anotador de la Liga Endesa de la pasada temporada y uno de los más destacados en la Euroliga, deberá esperar a que Baskonia lo incluya en la lista del derecho de tanteo y entonces el club conocerá la oferta que pone sobre la mesa el Barça para tratar de igualarla y lograr retener al francés, que se ha mostrado muy feliz en Vitoriay el papel de liderazgo que tiene, aunque jugar por el Barça también le atrae y mucho.

Jonah Radebaugh aportará muchos puntos al Barça y carácter defensivo / ACB Photo/Aitor Bouzo

La lista, el 6 de julio

Hasta el 6 de julio no se conocerá la lista de la ACB con los jugadores que entran en el derecho de tanteo y será entonces cuándo pueda jugar sus cartas, y ofrecer una renovación al francés que debe igualar, al menos, la que ya tenía el pasado año o mejorarla, dependiendo de lo que el Barça ponga encima de la mesa.

El Barça tiene un claro interés por el jugador y la oferta se prevee importante aunque dependerá entonces del Kosner Baskonia si realiza un esfuerzo por igualarla, y entonces fuerza al conjunto blaugrana a negociar para conseguir una compensación para renunciar a sus derechos. Habrá que esperar unos días para conocer las intenciones de unos y otros, aunque todo apunta a que Luwawu-Cabarrot ya ha tomado la decisión de venirse al Barça a pesar de las ofertas que tenía sobre la mesa.

Un anotador nato y con carácter han convertido al francés en uno de los jugadores más codiciados del mercado a la finalización de la temporada y el Kosner Baskonia era consciente que retenerlo en sus filas no iba a ser una tarea fácil.

Luwawu-Cabarrot, en una acción del encuentro ante el Olympiacos, la pasada campaña / BASKONIA

Equipos como el ASVEL o recientemente el Real Madrid también han mostrado su interés por el jugador aunque el Barça ya iba detrás del francés desde hacía algunos meses y ahora parece que puede concretarse la operación, previo acuerdo con Baskonia si finalmente el alero tiene claro que emigra a Barcelona.

El derecho de tanteo solo es efectivo en la Liga Endesa por lo que el jugador podría tomar una determinación de jugar en otra Liga y el Kosner Baskonia no tendría ninguna opción para retenerlo. Conservará ese derecho si en el futuro Luwawu-Cabarrot quisiera volver a la Liga española, aunque todo apunta a que va a seguir en Liga Endesa y de azulgrana, aunque en este caso, con los colores del Barça, si Baskonia no lo impide.