Baskonia insinúa que no denunciará a Xevi Pujol tras su fichaje por el Barça: "No tiene mucho más recorrido"

La tensión entre Baskonia y Barça parece que empieza a decrecer tras un verano en el que catalanes y vascos han estado muy lejos de llegar a acuerdos en las distintas negociaciones llevadas a cabo entre ambos clubes.

La entidad vitoriana nunca destensó la cuerda por Paolo Galbiati, pidiendo una cifra cercana al millón de euros al Barça para liberarle de su contrato, si bien es cierto que en el Buesa existieron dudas sobre su continuidad allí. El técnico italiano pidió quitar una cláusula de su contrato para poder garantizar un segundo curso al frente del Baskonia, pero el club presidido por Josean Querejeta, pero dicha petición se desestimó. Galbiati arranca finalmente su segundo año en el Baskonia avalado por el gran juego que exhibió el equipo y que les sirvió para ganar la Copa del Rey.

Xevi Pujol, Joan Laporta, Aleksander Sekulic y Siscu Pujol / FCB

Acuerdo imposible por Galbiati y Pujol

Por Xevi Pujol no hubo tampoco acuerdo posible, ya que el Barça no llegaba a las pretensiones económicas exigidas por Baskonia. El manresano dio un preaviso de dos meses al club vitoriano comunicando su voluntad de romper el contrato, y a principios de agosto, con el plazo ya cumplido, fue presentado como nuevo director deportivo del basket azulgrana.

Se especuló con que los vitorianos podrían acudir a los tribunales para denunciar esta situación al considerarse que ese preaviso podría no ser válido. Pero con el paso de las semanas, no han llegado noticias en ese sentido, y en las últimas horas el mensaje de Baskonia apunta a que no deberían producirse novedades con esa carpeta.

Tosan Evbuomwan y Xevi Pujol, durante un entrenamiento del Barça / FCB - Víctor Salgado

Félix Fernández, director deportivo de Baskonia, tomó la palabra para referirse al asunto. Fue durante la presentación del dominicano Chris Duarte como nuevo jugador baskonista, cuando el ejecutivo de la entidad alavesa se pronunció, evitando de manera descarada mencionar tanto los nombres de Xevi Pujol como del Barça.

Las palabras de Félix Fernández, director deportivo de Baskonia

"Es un trabajador que ya no pertenece a la disciplina de Baskonia. A partir de ahí, tú no estás en un sitio cuando no quieres estar, esto es así. Sabíamos de hace tiempo que su deseo era trabajar para el club actual en el que está ahora mismo. Cada uno a nivel profesional toma sus caminos y sus decisiones. Nosotros estamos sumamente contentos de cómo tenemos estructurada la parcela deportiva", pronunció.

Xevi Pujol, director deportivo del Barça / FCB

"No tiene mucho más recorrido"

Repreguntado sobre si Barça o Pujol había tenido que compensar a Baskonia por su llegada al Palau, Fernández dijo lo siguiente: "No voy a entrar en temas puntuales privados que pueden pertenecer a lo que es un trabajador con el club. Lo mismo que no puedo entrar en este caso tampoco puedo entrar en otros casos de otros posibles trabajadores que puedan estar dentro de la estructura. A día de hoy, como bien sabéis, pertenece a otra estructura, y a partir de ahí, no tiene mucho más recorrido".

Por lo tanto, y salvo giro drástico de guion, la carpeta de Xevi Pujol y su salida de Baskonia para llegar al Barça quedará cerrada sin tener que recurrir a la Justicia.