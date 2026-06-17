Baskonia se entromete en el fichaje de Mike James por el Barça de basket: "Es un gran jugador"

Mike James era uno de los nombres que quería Xavi Pascual para la próxima temporada. Una apuesta totalmente personal que finalmente será de club, ya que el estadounidense jugará en el club blaugrana a pesar de la marcha del técnico que lo pretendió. En un acuerdo más que cerrado, existe un posible 'enemigo' o contrincante que podría dificultar la operación: Baskonia.

El director deportivo del club vasco, Félix Fernández, habló sobre el posible fichaje de Mike James por el conjunto azulgrana. "No tengo ninguna comunicación oficial ni del Barcelona ni de sus agentes ni de la ACB. Llegado el momento lo analizaremos porque estamos hablando de un gran jugador". Un mensaje que dice mucho entre líneas.

Mike James, en su etapa en Baskonia / EFE

Y es que Baskonia se podría entrometer en el traspaso del estadounidense y sacar tajada de este movimiento. La idea sería solicitar una indemnización del Barça a cambio de renunciar a su derecho de tanteo. Y es que James formó parte de las filas del conjunto vitoriano durante las temporadas entre las temporadas 2014 y 2016. Hace una década.

Una situación similar ocurre con Xevi Pujol, que será director deportivo del club blaugrana. La idea era que Baskonia rescindiera su contrato y pudiera llegar libre, pero parece que los vascos también quieren sacar dinero de este movimiento. La cifra superaría los 300.000 euros. "Nosotros contamos con Xevi Pujol. Él nos transmite de manera unilateral que quiere irse al Barça. Es una situación antes del playoff y me extraña por parte del Barça. Nosotros defenderemos los intereses del club".

Xevi Pujol y el otro pulso Barça-Baskonia / BAXI Manresa

La estrategia del Barça para no tener que negociar con Baskonia por los derechos de Mike James es clara. Según 'El Correo', el conjunto catalán ofrecerá 3,2 millones de euros al jugador y su contrato se extenderá hasta 2028. Una oferta que desde el club no esperan que se iguale por parte de los vascos. Si no lo hacen, el estadounidense podría aterrizar en el Palau Blaugrana sin problemas.

¿Y si Baskonia iguala la oferta?

En cambio, si Baskonia decidiera ir con todo y poner el mismo dinero que el Barça, el conjunto azulgrana debería negociar con el de Vitoria para hacerse con los derechos del base. Una operación que conllevaría una inevitable indemnización. Hasta final de temporada, no hay ninguna intención de oficializar los fichajes que ya se tienen atados, y entre los que está el del exjugador del Mónaco.

A día de hoy, el foco está puesto en las Finales de Liga Endesa, donde el Barça puede proclamarse campeón si derrota a Valencia Basket en la eliminatoria, que arranca este jueves en territorio 'taronja'. "Estamos en uno de nuestros mejores momentos aunque enfrente tendremos un rival que está realizando un gran año, por lo que ahora nos toca competir aprovechando que también estamos todos sanos", aseguró Darío Brizuela en la previa del encuentro.