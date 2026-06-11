Baskonia dificulta la llegada de Xevi Pujol al Barça

Todo apunta a que los caminos de Xevi Pujol y Barça, para que el manresano se convierta en el nuevo secretario técnico de la sección de baloncesto azulgrana, se terminarán cruzando. Ahora bien, la salida de Pujol de Baskonia, club al que llegó el pasado verano, está resultando más complicada de lo previsto.

En el Barça tienen claro que el arquitecto de los 'milagros' del Bàsquet Manresa debe ser el encargado de reflotar una sección que el próximo verano arrancará un nuevo ciclo, tras varios años marcados por la irregularidad y excesivas decepciones. Una situación que se podría revertir este curso, con el conjunto de Xavi Pascual muy vivo en la lucha por el título de la Liga Endesa.

Xavi Pascual, entrenador del Barça de basket / ACB Photo - José Manuel Casares

El Barça sigue buscando entrenador

La tarea más prioritaria de Pujol será la de encontrar un sustituto para el técnico de Gavà, que se unirá al proyecto de Dubai Basket cuando finalice la presente campaña en el Palau. Ante esta situación, el periodista Óscar Herreros, en un podcast junto a Sergio Vegas, apuntó que en las últimas horas, el nombre de Ioannis Sfairopoulos gana enteros para reemplazar a Pascual en el banquillo.

Todo ello sin descartar el nombre de Paolo Galbiati, cuyo futuro en Baskonia es bastante incierto. El italiano pidió quitar de su contrato una cláusula que permitía a la entidad vitoriana cortar su vinculación hasta el 5 de julio. Pero dicha casilla no ha sido liquidada, de manera que los rumores sobre un cambio en el banquillo, y un hipotético regreso de Velimir Perasovic al Buesa Arena está sobre la mesa.

Paolo Galbiati, entrenador del Baskonia / ACB Photo - Emilio Cobos

Duras negociaciones con Baskonia

Volviendo a la situación de Pujol. Baskonia siempre ha sido un club duro de roer en las distintas negociaciones para llevarse a algunos de sus activos. En el pasado, el Barça tuvo que pasar por caja para incorporar a jugadores como Adam Hanga, Maciej Lampe, Brad Oleson o Marcelinho Huertas, entre otros. Y aunque en esta situación, no se trata de un jugador, Baskonia sabe que cuenta con un activo que el Barça pretende, y mientras haya oportunidad de negocio, no piensan regalar nada.

En esa línea iba Herreros en una información que también puede confirmar SPORT. El club catalán todavía debe alcanzar un acuerdo económico con el Baskonia para que Pujol quede libre. El director deportivo catalán aterrizó en el Buesa y firmó un contrato hasta 2028. En él se basa el club vasco para pedir una compensación económica para dejarle libre y que se pueda incorporar al Barça.

Xevi Pujol apunta a ocupar la secretaría técnica del Barça de basket / Baskonia

Baskonia no cuenta con Pujol

La situación es rocambolesca, ya que 'Ser Vitoria' explicó hace un par de días que Baskonia no cuenta con Pujol para la próxima temporada. De hecho, tenían pensado prescindir de sus servicios antes del interés del Barça. Ahora, la situación no ha cambiado, pero ambos clubes tendrán que llegar a un acuerdo.

Mientras tanto, la elección del nuevo entrenador para la próxima campaña se está dilatando más de lo previsto, y desde luego, de lo deseado. No es un verano en el que el mercado tenga una situación boyante y la demora en ese acuerdo hace que el Barça entre a una carrera que ya se encuentra en marcha desde hace varios meses. Quedará por ver como avanzan los acontecimientos.