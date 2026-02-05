Baskonia - Barça: horario y dónde ver por TV la jornada 27 de la Euroliga

Barça y Baskonia se enfrentan este viernes 6 de febrero en el Fernando Buesa Arena en la 27ª jornada de la Euroliga. El equipo blaugrana se enfrenta a un equipo en un gran momento de forma con la obligación de acabar con la dolorosa racha de cuatro derrotas consecutivas. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Baskonia y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Xavi Pascual atraviesa el peor momento de la temporada desde que volviese al Palau Blaugrana. Son cuatro las derrotas consecutivas de los azulgranas -dos en Liga Endesa, dos en Euroliga- que ponen al equipo entre la espada y la pared con la necesidad de sumar el triunfo en Euroliga para cambiar la tendencia en cuanto a resultados.

Y es que a pesar de las recientes derrotas, que sucedieron por problemas de juego puntuales, el Barça no ha perdido la fe en su idea de juego. Xavi Pascual quiere que su equipo esté conectado desde el primer minuto y el objetivo a partir de ahora es sumar. "El esfuerzo está ahí, aunque mentalmente quizá no estamos tan bien como estábamos y tenemos que recuperar eso", explicó el técnico azulgrana en la previa del partido. La primera parada es el Buesa Arena donde espera el peligroso conjunto de Paolo Galbiati.

Si quiere salir vivo de Vitoria deberá seguir de cerca a uno de sus jugadores más en forma: el francés Luwawu-Cabarrot, sin olvidar a jugadores como Forrest o Howard, todos con capacidad más que de sobras para anotar. En sus manos estará evitar la alegría azulgrana, que quiere recuperar terreno en la clasificación tras caer al octavo puesto, con 16 victorias y 10 derrotas.

¿A qué hora juega el Baskonia - Barça de Euroliga?

El partido entre Baskonia y Barça, correspondiente a la 27ª jornada de la Euroliga, se disputará en el Fernando Buesa Arena este viernes 6 de febrero a partir de las 20:30 horas (CET).

¿Dónde ver la Euroliga por TV?

En España, el partido de la Euroliga entre Baskonia y Barça correspondiente a la 27ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar Plus + (dial 7).

SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.