En directo
EUROLIGA
Baskonia - Barça, en directo: resultado y estadísticas al minuto del partido de la Euroliga, hoy
El cuadro de Xavi Pascual visita Vitoria con ánimo de romper su dinámica negativa de cuatro derrotas consecutivas
Baskonia y Barça se miden en el Buesa Arena en la 27ª jornada de la Euroliga.
Suena la fanfarria de la Euroliga y presentación de equipos. Todo preparado en el Buesa Arena para el salto inicial del partido.
Xavi Pascual, en la previa: "Debemos empezar bien el partido. Lo que nos está pasando es que entramos mal y eso nos obliga a ir a remolque".
Xavi Pascual, en la previa: "Hemos sido capaces de hacer partidos muy buenos y los hemos alternado con otros más malos. No estamos mal del todo, pero tenemos que ganar pronto. Hay que salir rápido de esta etapa. La dificultad del rival es elevada, pero tenemos una oportunidad de romper la dinámica negativa".
Youssoupha Fall es el descarte de Xavi Pascual para el partido de Vitoria.
Paolo Galbiati, entrenador del Baskonia, elogia en la previa a Xavi Pascual y advierte del peligro del tándem Clyburn-Punter. El italiano hizo hincapié en la buena defensa culé desde la llegada del entrenador de Castelldefels.
El Barça tratará de romper su mala dinámica de resultados, la peor desde el regreso al Palau Blaugrana de Xavi Pascual. Los azulgranas encadenan cuatro derrotas consecutivas entre Liga Endesa y Euroliga, con dos tropiezos inesperados frente a Tenerife y Murcia en la competición doméstica.
¡Buenas tardes! Bienvenid@s a la retransmisión en directo del Baskonia-Barça, correspondiente a la 27ª jornada de la Euroliga.
- Real Madrid - Barcelona, en directo hoy: clásico de cuartos de final de la Copa de la Reina, en vivo
- Luis Campos, director deportivo del PSG, sobre Pedri: 'La segunda vez que lo vi éramos seis ojeadores
- Sorteo Copa del Rey, en directo: cruces de semifinales, fechas y rival del Barça, hoy en vivo
- Ter Stegen, tras su grave lesión con el Girona: 'Soy una persona positiva, siempre he tenido esta mentalidad, pero está siendo especialmente duro
- La cláusula que estudia ejecutar el Barça con Szczesny a final de temporada
- Terremoto Mateu Alemany-Simeone: se busca entrenador en el Atlético de Madrid
- La situación de Marc Guiu no sorprende a nadie
- Cucurella no se corta sobre este exjugador de La Masia: "Si me lo encuentro en la calle, dudaría si saludarle"