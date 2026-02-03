Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Horarios Copa del ReyBaskonia-BarçaRival Barcelona CopaCruces Copa de la ReinaBaskonia-Barça horarioFlick-DecoIñaki WilliamsSorteo Copa del ReyLookmanAnsu FatiGuardiolaLesión Laia AleixandriJuegos Olímpicos InviernoCelta - OsasunaCucurella Adama TraoréMadre MbappéResumen Madrid-BarçaLesión Ter StegenRashfordCarolina MarínClasificación Volta Comunitat ValencianaEtapa Reina Volta Comunitat ValencianaDónde ver Seis NacionesJuegos Olímpicos InviernoFichajes NBAJuan JoséBalizaCruces playoffs ChampionsFechas playoffs ChampionsPasapalabraPensionistasAlguersuari AlonsoLotería NacionalAyuda Seguridad Social
instagramlinkedin
En directo

En directo

EUROLIGA

Baskonia - Barça, en directo: resultado y estadísticas al minuto del partido de la Euroliga, hoy

El cuadro de Xavi Pascual visita Vitoria con ánimo de romper su dinámica negativa de cuatro derrotas consecutivas

Xavi Pascual atraviesa su momento más complicado desde su regreso a la sección de baloncesto

Xavi Pascual atraviesa su momento más complicado desde su regreso a la sección de baloncesto / EFE

Jonathan Moreno

Jonathan Moreno

Baskonia y Barça se miden en el Buesa Arena en la 27ª jornada de la Euroliga.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL