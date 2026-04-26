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Baloncesto

Baskonia - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Sigue en directo el partido de la 28ª jornada de la Liga Endesa entre Baskonia y Barça

Tornike Shengelia, en un partido con el Barça

Tornike Shengelia, en un partido con el Barça / ACB Photo - Pol Puertas

Xavi Turu

Baskonia y Barça se enfrentan en el Buesa Arena en la 28ª jornada de la Liga Endesa.

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