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Baloncesto
Baskonia - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Sigue en directo el partido de la 28ª jornada de la Liga Endesa entre Baskonia y Barça
Xavi Turu
Baskonia y Barça se enfrentan en el Buesa Arena en la 28ª jornada de la Liga Endesa.
1r cuarto | 7' | 3-10
Personal sobre Punter y el azulgrana a la línea de tiros libres con tres lanzamientos. El norteamericano anota dos tiros y falla uno.
1r cuarto | 7' | 3-8
¡Triple de Marcos y de Punter para los azulgranas! Partido movido desde fuera del perímetro en estos primeros compases.
1r cuarto | 9' | 3-2
Triple de Diakité en respuesta rápida para los vascos.
1r cuarto | 9' | 0-2
Shengelia anota los dos primeros puntos para los azulgranas.
¡Empieza el partido!
Salto en el Buesa Arena y primer balón para el Barça.
¡Quinteto del Barça!
Marcos, Punter, Kusturica, Shengelia y Vesely.
¡Quinteto de Baskonia!
Villar, Forrest, Radzevicius, Omoruyi y Diakité.
¡Todo listo en el Buesa Arena!
Ambos conjuntos ya están sobre el parqué y en nada y menos empieza a rodar el esférico.
El Barça, a escalar posiciones
Si el Barça sale victorioso este domingo del Buesa Arena, el conjunto de Xavi Pascual escalaría hasta la cuarta posición, ahora en poder de Baskonia, por el average conseguido en el Palau en el partido de ida por 91-83. Siendo así, pese a que los vascos gozan de un triunfo más, serían los azulgranas los que se quedarían con esa cuarta plaza de la competición doméstica.
Baskonia – Barça
¡¡Menos de quince minutos para que empiece el partido en el Buesa Arena!!
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