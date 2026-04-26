Baskonia - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

El Barça, a escalar posiciones

Si el Barça sale victorioso este domingo del Buesa Arena, el conjunto de Xavi Pascual escalaría hasta la cuarta posición, ahora en poder de Baskonia, por el average conseguido en el Palau en el partido de ida por 91-83. Siendo así, pese a que los vascos gozan de un triunfo más, serían los azulgranas los que se quedarían con esa cuarta plaza de la competición doméstica.