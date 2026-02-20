Barça - UCAM Murcia: horario y dónde ver hoy por TV y en directo la Copa del Rey baloncesto 2026

Barça y UCAM Murcia se enfrentan este viernes 20 de febrero en la última eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey baloncesto 2026.

El conjunto azulgrana entra en acción en el último cruce que da acceso a semifinales, y delante tendrá a un cuadro murciano contra el que ha perdido en las dos ocasiones en las que se ha enfrentado en la Liga Endesa esta temporada.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra UCAM Murcia y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Llega la hora del Barça en la Copa del Rey. Xavi Pascual y sus jugadores llegan al Roig Arena con hambre de título y con la clara voluntad de olvidar el disgusto vivido en la última edición del torneo copero.

Todavía con Joan Peñarroya en el banquillo, el equipo azulgrana no guarda un buen recuerdo de Gran Canaria 2025: en el primer día de competición, La Laguna Tenerife eliminó a los catalanes por un doloroso 91-86.

Darío Brizuela, ante la Laguna Tenerife / EFE

Pero ha pasado más de un año desde la cita en territorio insular, y ahora el Barça intentará que la película sea totalmente diferente. La expedición azulgrana llega con la máxima ambición al Roig Arena y con la clara voluntad de regresar a Barcelona con la que sería su 28ª Copa. Pero en un torneo de estas características, es mejor mirar únicamente al siguiente partido, y ese es ante UCAM Murcia.

El Barça llega a la Copa con la duda sobre el estado físico en el que se encontrarán tres de sus líderes. Kevin Punter, Tomas Satoransky y Jan Vesely viajan a Valencia con algún contratiempo físico: mientras que los checos están con problemas de lumbalgia, el escolta neoyorquino quiere dejar atrás su lesión en el aductor de la pierna izquierda.

Jan Vesely y Tomas Satoransky, en un entrenamiento del Barça / Gorka Urresola

Pese a que Pascual tiene a algunos de sus líderes lejos de su mejor condición física, el técnico de Gavà confía en que jugadores como Will Clyburn, Darío Brizuela o Tornike Shengelia puedan ayudar a su equipo a lograr la clasificación para semifinales. El alero estadounidense promedia 11,9 puntos por encuentro en Liga Endesa, el ala-pívot georgiano 9,6 y la 'Mamba Vasca' 8,1.

Delante, el Barça tendrá a un UCAM Murcia que está completando una excepcional campaña en la ACB. Los de Sito Alonso llegan a la Copa con un balance de 14 victorias y seis derrotas. Dos de los triunfos han sido en los dos enfrentamientos ante el equipo azulgrana: 78-81 en el Palau en el duelo de la primera vuelta y 84-83 en el encuentro celebrado en el Palacio de los deportes de Murcia el pasado 1 de febrero.

Davontae Cacok, en el partido de Liga Endesa ante el Barça / ACB Photo - Javier Bernal

UCAM Murcia llega con muchas ganas a la Copa y confía en la mejor versión de sus líderes: David DeJulius (15,2), Devontae Cacok (12,2) y Michael Forrest (12,2) son los máximos anotadores del cuadro murciano en la ACB.

¿A qué hora juega el Barça contra el UCAM Murcia?

El partido entre Barça y UCAM Murcia de los cuartos de final de la Copa del Rey se jugará en el Roig Arena este viernes 20 de febrero a partir de las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver la Copa del Rey de basket por TV y en directo?

En España, el partido de la Copa del Rey Baloncesto 2026 entre Barça y UCAM Murcia correspondiente a los cuartos de final se podrá seguir en televisión a través de DAZN.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.