Barcelona - Real Madrid: horario y dónde ver la final de la Next Gen Euroliga de baloncesto 2025/26 gratis por TV y en directo

FC Barcelona y Real Madrid se dan cita en el OAKA de Atenas este domingo 24 de mayo para disputar la final de la Next Gen Euroliga de baloncesto. Ha llegado el momento de decidir al nuevo campeón juvenil, un Clásico por todo lo alto que servirá de aperitivo para la final unas horas después entre Olympiacos y Real Madrid.

Gracias a un imperial Mohammed Dabone (con 25 puntos y 30 de valoración en 17 minutos), los azulgranas superaron a Next Gen Team 3SSB para pasar como primeros de grupo, posición que les otorga un billete para la final de la competición. El conjunto de Álvaro Salinas ha demostrado ser un bloque sólido en lo que va de torneo, y su pase a la final no es fruto de la casualidad.

Se enfrentarán por el título europeo al Real Madrid, campeón cinco veces del título júnior. Los blancos son los reyes de la competición y buscarán su sexto cetro en Atenas contra el Barça. Su último partido, una victoria sin paliativos contra Panathinaikos, permite al conjunto de Javi Juárez llegar con la autoestima por las nubes.

Será la tercera vez que ambos equipos se vean las caras por un título esta temporada; en ambas ocasiones previas, los blancos vencieron a los azulgranas tanto en la final del Campeonato de España Júnior como en la Liga U.

¿A qué hora juega el Barça la final contra el Real Madrid de la NextGen Euroliga?

El partido entre Barça y Real Madrid, correspondiente a la final de la NextGen Euroliga, se disputará este domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el OAKA de Atenas.

¿Dónde ver la NextGen Euroliga 2025/26 gratis por TV y en directo?

En España, la final de la NextGen Euroliga 2025/26 entre Barça y Real Madrid se podrá ver gratis por TV a través de Euroliga TV, canal de la competición que sólo requiere registro para poder seguir todos los enfrentamientos de forma gratuita.

Otra opción alternativa es la propia web de la NextGen Euroliga, que retransmite en directo todos los partidos de la competición.