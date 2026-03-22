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Barcelona - Real Madrid, en directo hoy: Clásico de la Liga U de baloncesto, en vivo

Sigue la última hora del partido entre Barça Atlètic y Real Madrid de la Liga U de baloncesto en directo

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