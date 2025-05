¿Por qué Barcelona ha enamorado a Kevin Punter?

Kevin Punter lleva más de una década instalado en Europa, desde que una grave lesión lo apartó del draft de la NBA en 2016. A excepción de los tres años que pasó en Belgrado, su trayectoria ha sido un continuo devenir que lo ha llevado a vivir también en Atenas, Milán, Bolonia o Amberes.

El estadounidense con pasaporte serbio está muy a gusto en la ciudad y en el club, aspectos claves a la hora de firmar una renovación larga por otras tres temporadas, hasta junio de 2028. El escolta nacido en el Bronx explicó a SPORT la importancia que ha tenido la Ciudad Condal en su decisión.

"Además de mi familia y mis amigos, quizá lo que más echo de menos es que la gente hable inglés y leer señales en inglés. Y los viajes, porque en Estados Unidos son más fáciles. Puedo ir de Los Ángeles a Nueva York y de allí a Atlanta sin necesidad de pasaporte ni de fronteras, porque no sales del país. Es más fácil moverte. En Europa tienes que ir a la frontera y las reglas cambian en función de los países", explicó el escolta.

Sin embargo, Barcelona ha hecho más fácil ese traslado desde Belgrado, una ciudad en la que estuvo tres años y en la que tenía menos libertad para salir a la calle sin que los aficionados le pudiesen fotos o autógrafos. "Mira, esta mañana me han parado para hacerme una foto. A veces me conocen, pero hay muchos turistas y me puedo mimetizar mejor si quiero pasar desapercibido", admitió en un 'off the record' que se puede publicar.

"También me ha costado saber adónde ir y adónde no, conocer las calles y los restaurantes de cada tipo de comida. Lo mejor es que Barcelona me recuerda mucho más a Nueva York que otros lugares en los que he vivido, porque hay gente en todos lados. Hay gente que va caminando al trabajo, a coger el tren o el taxi. Hay gente en bici. Cuando salgo a caminar por las calles, es como en Nueva York, que ves el taxi, la bici, los coches y la gente que va al trabajo o que sale a desayunar", recalcó.

Punter ve semejanzas entre Barcelona y Nueva York / DANI BARBEITO

Todo ello ha facilitado su adaptación a Barcelona, un factor que tuvo bastante en cuenta a la hora de renovar. "Sí, fue importante, porque a mí me gusta la estabilidad y me gusta construir cosas con el grupo de personas con el que estoy trabajando. Por eso seré parte del Barca otros tres años. Tenemos buena química en el grupo y creo que tiene sentido seguir construyendo algo con ellos", insiste el serbo-estadounidense.

Como tantos otros jugadores que han tenido que cruzar el Atlántico, a Punter le cuesta sentirse como en casa y aquí lo está consiguiendo. De hecho, lleva fuera de Nueva York desde que con 19 años recién cumplidos se marchó a jugar al College de State Fair, en Misuri. "No es solo dinero, ni mucho menos. Podría irme a otro sitio por lo mismo. Si hubiese hecho las cosas por dinero, no habría llevado así mi carrera. Es obvio que todos trabajamos por dinero, pero como deportista profesional lo tienes que equilibrar todo", destacó el '0' del Barça.

"Por ejemplo, ¿cómo es tu vida fuera de la pista? La temporada es larga, son 10 meses. No sé. ¿Cómo es el clima? ¿Pueden visitarte a tus amigos y familiares fácilmente? ¿Hay un restaurante que te guste? Si no tienes alrededor ciertas cosas que te hagan feliz fuera de la pista, no llegarás a acabar la temporada", concluyó.