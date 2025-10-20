Barça - Zalgiris: horario y dónde ver por TV la jornada 6 de Euroliga

Barça y Zalgiris se ven las caras en la sexta jornada de la Euroliga. Los de Peñarroya, que llevan desde el inicio de curso alternando victorias y derrotas, intentarán encontrar algo de continuidad y regularidad en el Palau Blaugrana. En Euroliga, tan solo han disputado un partido en casa hasta el momento, con victoria contra el Valencia Basket en un duelo de una alta capacidad anotadora.

Los lituanos aterrizan en Barcelona tras perder sus últimos tres partidos, dos de ellos en Euroliga. A pesar de un buen inicio en la competición continental, donde llegaron a estar líderes, cayeron ante Estrella Roja y Olimpia Milano, mostrando sus mayores debilidades. Sin embargo, es un equipo que cuenta con grandes jugadores en sus filas y no lo pondrá fácil.

Barça-Zalgiris del año pasado / Valenti Enrich

A los blaugrana no se les da nada mal el Zalgiris en casa. De hecho, desde el año 2017 que no pierden contra los lituanos en su feudo. Desde entonces, todos los partidos en la ciudad condal han caído del lado del conjunto local.

