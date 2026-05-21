Barça - Zalgiris: horario y dónde ver la Next Gen Euroliga de baloncesto 2025/26 gratis por TV y en directo

El Barça se enfrenta a Zalgiris Kaunas se dan cita en el Sunel Arena de Atenas este viernes 22 de mayo para enfreentarse en el segundo partido de la fase de grupos de la NextGen Euroliga 2025/26. Los azulgranas afrontan el partido con la intención de dar continuidad a su buen comienzo en la competición continental y ganarse una plaza en la gran final.

De la mano de un estelar Mohamed Dabone, el Barça inició su andadura en la NextGen Euroliga 2025/26 con una incontestable victoria ante el Estrella Roja (97-83). Este claro triunfo sitúa a los azulgranas provisionalmente a la cabeza del grupo B, lo que les daría acceso a la disputa de la final del torneo.

El próximo rival del Barça en la fase de grupos de la NextGen Euroliga será el Zalgiris Kaunas, que todavía tiene que enfrentarse al Next Gen Team 3SSB en la primera jornada. Una victoria ante los lituanos dejaría el liderato de los azulgranas prácticamente visto para sentencia a falta de la jornada final.

¿A qué hora juega el Barça contra el Zalgiris en la NextGen Euroliga?

El partido entre Barça y Zalgiris, correspondiente a la segunda jornada de la NextGen Euroliga, se disputará este viernes 22 de mayo a las 15:45 horas (CEST).

¿Dónde ver la NextGen Euroliga 2025/26 gratis por TV y en directo?

En España, el partido de la NextGen Euroliga 2025/26 entre Barça y Zalgiris se podrá ver gratis por TV a través de Euroliga TV, canal de la competición que sólo requiere registro para poder seguir todos los enfrentamientos de forma gratuita.

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Otra opción alternativa es la propia web de la NextGen Euroliga, que retransmite en directo todos los partidos de la competición.