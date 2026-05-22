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Barça - Zalgiris, en directo: Next Gen Euroliga de baloncesto, hoy en vivo
Barcelona y Zalgiris se enfrentan en el segundo partido de la Euroliga júnior de baloncesto tras la victoria de los culés en el primer partido
Así están los grupos de la Next Gen Euroliga de baloncesto: resultados y rivales de Barça y Real Madrid
Barça y Zalgiris se enfrentan en Atenas en el segundo partido del grupo B del Adidas Next Generation Tournament.
El Barça está situado en el Grupo B junto a Estrella Roja, Next Gen Team 3SSB y Zalgiris Kaunas. El conjunto azulgrana jugará este viernes contra los lituanos y finalizará la fase de grupos el sábado contra el Next Gen Team 3SSB. El primero de grupo se clasificará para la final del domingo, donde se enfrentará al primero del Grupo A, que podría ser el Real Madrid.
Dónde ver el partido por televisión
El partido, correspondiente a la segunda jornada, se disputará este viernes 22 de mayo a las 15:45 horas (CEST). En España, el encuentro se podrá ver gratis por TV a través de Euroliga TV, canal de la competición que sólo requiere registro para poder seguir todos los enfrentamientos de forma gratuita.
Día de partido
¡Muy buenas tardes! Les damos la bienvenida a este directo para contarles el encuentro de la Next Gen Euroliga de baloncesto 2026 que enfrenta al Barça y al Zalgiris en la segunda jornada del grupo B.
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