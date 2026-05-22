Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GuardiolaGiro ItaliaDónde va GuardiolaBarça - ZalgirisConvocatoria Inglaterra MundialArbeloaAlexander ArnoldRashfordPep Guardiola StandLuis EnriqueMárquezEtapa 13 Giro ItaliaClasificación Giro ItaliaEbrima TunkaraJuan RoigMercado de fichajesResultados NBAFinal Champions femeninaFinal Four EuroligaHorarios F1 CanadáCalculadora descensoRefugio GuardiolaCarles PuyolSara CarboneroCasanova Beach Club CastelldefelsFlorentinoPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin
En directo

En directo

BALONCESTO

Barça - Zalgiris, en directo: Next Gen Euroliga de baloncesto, hoy en vivo

Barcelona y Zalgiris se enfrentan en el segundo partido de la Euroliga júnior de baloncesto tras la victoria de los culés en el primer partido

Así están los grupos de la Next Gen Euroliga de baloncesto: resultados y rivales de Barça y Real Madrid

Nikola Kusturica, jugador del Barça

Nikola Kusturica, jugador del Barça / Valentí Enrich

Iker Kind

Iker Kind

Barça y Zalgiris se enfrentan en Atenas en el segundo partido del grupo B del Adidas Next Generation Tournament.

El Barça está situado en el Grupo B junto a Estrella Roja, Next Gen Team 3SSB y Zalgiris Kaunas. El conjunto azulgrana jugará este viernes contra los lituanos y finalizará la fase de grupos el sábado contra el Next Gen Team 3SSB. El primero de grupo se clasificará para la final del domingo, donde se enfrentará al primero del Grupo A, que podría ser el Real Madrid.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL