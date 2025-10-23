En directo
EUROLIGA
Barça - Zalgiris, en directo: sexta jornada de la Euroliga, en vivo
El conjunto azulgrana busca el cuarto triunfo continental de la temporada
Barça y Zalgiris Kaunas se enfrentan en el Palau Blaugrana en la sexta jornada de la Euroliga.
Vesely se estrena con su primera canasta!!!
Clyburn coge un rebote ofensivo y recibe una falta en la zona....
Zalgiris, con cinco segundos de posesión....y Francisco anota el triple!!!!! 2-11
Pues ya ha entrado Vesely....y Shengelia anota los primeros puntos para el Barça, a 6:44 del final del cuerto
Comienzo lamentable del Barça sin acierto en el tiro y los lituanos, aprovechando los balones robados...vamos a ver algún cambio, seguro
Otro balón robado, y canasta de Zalgiris para situar el 0-9 y Peñarroya tiene que parar el encuentro de manera urgente!
Falta a Maodo Lo, con falta de Shengelia....el francés falla el primero y anota el segundo, 0-7
Falla el tiro libre Zalgiris y 0-6 para los visitantes....
Barça no anota todavía y Zalgiris ya se situa 6-0 con falta de Keita, que no puede fisicamente...
Balón perdido por el Barça....
