Barça y Xavi Pascual ultiman detalles en un día de intensas reuniones

Horas calientes en el Barça de baloncesto. Tras la destitución de Joan Peñarroya, motivada por la mala dinámica de resultados del equipo azulgrana culminada con la derrota en la pista del Bàsquet Girona, el club culé ultima la contratación del nuevo técnico. Y, en ese sentido, todos los caminos apuntan a Xavi Pascual, primera opción azulgrana desde el momento en el que se cesó a Peñarroya.

Este lunes, los principales dirigentes de la entidad azulgrana se reunieron con el técnico catalán en un encuentro que se prolongó desde la tarde durante varias horas. Ambas partes mostraron una buena sintonía y trabajaron para avanzar al máximo en la búsqueda del acuerdo definitivo.

Pese al importante avance de posiciones entre Barça y Xavi Pascual, todavía quedaron unas condiciones a resolver que se han ido negociando a lo largo del día de hoy vía telefónica. De esta manera, se espera la respuesta definitiva del entrenador de Gavà en las próximas horas.

Por el momento, Mario Bruno Fernández, director deportivo, viaja con el equipo a Alemania, donde el Barça juega contra el Bayern de Múnich en la décima jornada de la Euroliga. Sin embargo, Juan Carlos Navarro, director general, y Josep Cubells, directivo responsable de la sección, se han quedado en Barcelona para continuar con las negociaciones con Pascual.

Últimos detalles

Xavi Pascual y su representante, David Carro, estuvieron toda la jornada del martes en Castelldefels. Ambos andaron valorando la propuesta azulgrana y ultimando los detalles.

A su vez, Josep Cubells, Jordi Trias y Manel del Río, CEO del club azulgrana, comieron en un restaurante de la capital catalana para acabar de cerrar todos los flecos. No es casualidad la presencia de Del Río en la comida, ya que una de sus funciones es la de validar todas las firmas, renovaciones y en definitiva, todos los acuerdos del club.

Para el Barça, el escenario ideal sigue siendo que Xavi Pascual se siente contra la Virtus Bolonia el próximo viernes. En el club azulgrana desean cerrar definitivamente el acuerdo con el técnico catalán cuanto antes, y así el equipo pueda enderezar el rumbo en los próximos compromisos.

Sobre la posible llegada al equipo de Pascual, Tomas Satoransky, capitán azulgrana, tuvo que responder ante los medios de comunicación sobre dicho asunto. En su valoración, el base checo optó por la prudencia, y prefirió no adelantar ningún acontecimiento y esperar a pronunciarse cuando el acuerdo ya se haya hecho oficial por parte del club. "No quiero comentar nada hasta que sea oficial. No voy a perder el tiempo comentando algo que puede no pasar", comentó el '13' azulgrana.