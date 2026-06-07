El Barça y Xavi Pascual siguen directos hacia su "último baile"

El Barça regresó a casa tras eliminar al UCAM Murcia en los cuartos de final del play-off de la Liga Endesa saboreando el triunfo ante el equipo de Sito Alonso en el tercer y definitivo asalto de la serie. El cuadro azulgrana firmó un auténtico recital (76-100) para acceder a unas 'semis' de la ACB en las que espera La Laguna Tenerife.

Los tinerfeños dieron una de las grandes campanadas de la temporada en el baloncesto europeo eliminando a un pobre Real Madrid que cierra el curso sin títulos, y con la continuidad de Sergio Scariolo muy complicada tras el batacazo liguero. Tras la jornada electoral, una de las carpetas que tendrá que asumir la presidencia del club blanco será ver qué consecuencias tiene el fracaso del equipo de baloncesto. La sección recibió una lluvia de millones el pasado verano en el arranque de un nuevo proyecto que requería tiempo, pero que ni mucho menos contaba con no levantar ni un solo título. 16 años después, el fútbol y el basket blanco cerraron la campaña con una sequía de títulos.

Marcelinho Huertas y Patty Mills brillaron en la victoria tinerfeña en el Palacio / EFE

Factor pista en 'semis' para regresar a las finales ACB tres años después

Con la eliminación del Real Madrid, el Barça 'altera' sus planes, ya que recupera el factor pista para las 'semis'. El martes y el jueves, a partir de las 20h (CEST), el Palau Blaugrana debe ser una caldera para intentar arrancar la serie de la mejor manera posible, y mantener ese sueño vivo de regresar a unas finales de la Liga Endesa tres años después.

En la sección azulgrana, el gran objetivo es cerrar de la mejor manera posible un nuevo curso complicado, antes de arrancar un verano de una transformación radical en el basket culé. Habrá nuevo director deportivo, nuevo entrenador, y con los cuatro fichajes ya confirmados (Nebo, Wright, Nkamhoua y James), todavía faltan por conocer varios rostros nuevos.

El Barça certificó en Murcia su pase a las semifinales de la Liga Endesa / EFE

Un esfuerzo final que puede valer un título

Y en ese "último baile" se encuentran Xavi Pascual y sus jugadores, conocedores de que la temporada termina pronto, y que se cerrará una etapa en la que jugadores como Jan Vesely o Willy Hernangómez están jugando sus últimos partidos con la camiseta del Barça, al igual, salvo giro drástico de guion, de perfiles como Tomas Satoransky o Nico Laprovittola. Tras acabar el partido, las cámaras de 'DAZN' entraron al vestuario azulgrana, y recogieron el mensaje de Pascual a sus jugadores tras haber logrado el pase a las 'semis' del play-off ACB.

"En primer lugar, estoy extremadamente feliz por todos vosotros. Excelente trabajo durante toda la serie. En el baloncesto, también juega el rival y el segundo día estuvieron jugando un baloncesto realmente bueno, y por eso no ganamos. Y también tenemos que aprender algo en cada partido. Tenemos que hacer una mejor preparación algunas veces, especialmente en casa", empezó comentando el técnico de Gavà al roster.

Xavi Pascual, junto a Will Clyburn en un partido del Barça / ACB Photo - José Manuel Casares

Pascual: "Seguid adelante hasta nuestro último baile"

"Ahora a por lo siguiente, tenemos la ventaja de campo contra Tenerife, va a ser un equipo muy difícil. Sabemos que juegan un baloncesto excelente, ahora han cambiado las piezas, un poco, pero necesitamos estar preparados. Sabemos lo bien que juegan, y vamos a tener que estar concentrados, son unas semifinales. Seguid adelante hasta nuestro último baile", concluyó Pascual antes de fundirse con sus jugadores para entonar la arenga final.

El respeto por el equipo de Txus Vidorreta debe ser máximo, y más después de que los aurinegros se hayan cargado al vigente campeón en cuartos. Pero, sin lugar a dudas, el escenario para plantarse en la final de la Liga Endesa es mucho más favorable al que se podía intuir cuando terminó la fase regular. Y ahora, tras haber firmado la mayor victoria visitante histórica en un tercer partido de una serie de play-off ACB, toca mantener el pie pegado al acelerador para tratarle de regalar a la afición una última alegría.