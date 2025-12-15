El Barça de Xavi Pascual hace sus primeros fichajes

Xavi Pascual ardía desde hacía tiempo en deseos de regresar al Barça tras su exitosa primera etapa, sobre todo porque se veía capaz de cambiar la mala dinámica del equipo desde el grave error de la Junta de Joan Laporta de tirar por los suelos el proyecto más o menos ganador de Sarunas Jasikevicius.

Sin embargo, tenían que alinearse los astros y hasta el pasado verano el de Gavà estaba muy a gusto en un Zenit que lo valoró mucho desde el primer día en todos los sentidos. Cuando fue destituido Joan Peñarroya, él ya había dejado hacía meses el equipo de la antigua capital de Rusia y estaba libre.

El acuerdo se dilató, porque Pascual insistió en la necesidad de reforzar el equipo con un base y un pívot de ciertas garantías. Joan Laporta le prometió que se abordaría ese tema a partir de enero si el club consigue el 'uno-uno' de la LFP en un invento con gaseosa de Javier Tebas (¿por qué cuentan las secciones para el fútbol?).

Xavi Pascual quiere a todo el equipo 'enchufado' / EFE

Pese al riesgo de quemarse con una plantilla que él y tantos otros consideramos incompleta, el técnico catalán dio el sí y cambió su discurso desde el primer día que se pudo el chándal en su primer entrenamiento en el Palau. "Ahora, a muerte con los jugadores que tengo", fue su nuevo lema.

A falta de fichajes, Xavi Pascual centró sus deseos en sumar para la causa a jugadores infrautilizados durante la 'era Peñarroya' o en recuperar la mejor versión de algunos que estaban teniendo un rendimiento gris. Dicho y hecho. El Barça ya tiene una plantilla más amplia que a su llegada.

La victoria del domingo en Manresa (62-89) permitió ver una notable versión de un Miles Norris que apenas ha jugado, quien jugó 35 minutos y rozó el 'doble-doble' con nueve puntos, ocho rebotes y +16 de valoración. Tan solo afeó sus números el 1/5 que presentó en triples. ¿Podrá dar minutos de descanso de calidad a Clyburn?

Miles Norris empieza a asomar la cabeza / EFE

El segundo 'fichaje' es Darío Brizuela, un jugador que creció mucho el curso pasado con Peñarroya y que no estaba encontrando el camino en el actual. La 'Mamba' nunca se rinde y se exhibió en el Nou Congost con 22 puntos, dos rebotes, cuatro asistencias y +18 de valoración.

El tercero es el más deseado y el que más ha decepcionado durante buena parte de su etapa azulgrana. Willy Hernangómez aportó 12 puntos (5/6 de dos y 2/3 en tiros libres), nueve rebotes y +19. "Ha dado un paso adelante", admitió con satisfacción el propio Xavi Pascual.

Más allá de su flojo rendimiento defensivo o de que a veces (cada vez menos) parezca estar fuera de los partidos, es indiscutible el cambio físico del madrileño y eso dice mucho en su favor. Lejos de bajar los brazos, el interior ha perdido bastantes kilos y está mucho más fibrado que a inicios del curso pasado.

A Xavi Pascual le está gustando la actitud de Willy Hernangómez / EFE

El nuevo técnico azulgrana también está dando más minutos a Juani Marcos (obligado en parte por la baja de Nico Laprovittola) y a Myles Cale. Incluso Fall jugó 15 en Manresa, con seis puntos, seis rebotes y +12. Hay que citar también el partidazo de Joel Parra ante el Morabanc Andorra con 24 puntos, nueve rebotes y +34.

El caso es que tras debutar en la pista del Anadolu con una injusta derrota por una falta inexistente en contra sobre la bocina (74-73), el Barça con sus nuevos fichajes suma seis victorias seguidas ante 'Granca' (61-72), ASVEL (88-78), Estrella Roja (79-89), Andorra (102-71), Olympiacos (98-85) y Manresa (62-89).

Lo siguiente será visitar este mismo martes al Paris Basketball antes de recibir en el Palau al Baskonia este viernes en Euroliga (20.30 h) y a la Penya el domingo en Liga Endesa (12.30 h). Entretanto, la secretaría sigue buscando refuerzos para enero. ¿Amar Alibegovic? ¿Trae Bell-Haynes? ¿Chris Silva?