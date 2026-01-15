El Barça de Xavi Pascual ya es la mejor defensa de la Liga Endesa

El Barça sigue intratable en Liga Endesa desde la llegada de Xavi Pascual. El regreso del técnico de Gavà al club catalán se ha traducido en una recuperación meteórica en el campeonato doméstico, levantando una situación crítica en la que la presencia de los azulgranas en la Copa del Rey peligraba seriamente.

Tras las primeras seis jornadas de ACB, el Barça acumulaba un balance de dos victorias y cuatro derrotas, la última en Girona y que hizo saltar por los aires a Joan Peñarroya como entrenador del equipo. Seis duelos, en los que, más allá de los tropiezos, el conjunto azulgrana había encajado 87,1 puntos de media por partido, en unas cifras prácticamente incompatibles con la victoria.

Un cambio total en defensa

Ante Baskonia, con Òscar Orellana en el banquillo, el Barça redujo algo los puntos concedidos en la victoria por 91-83. Y desde que Pascual tomó las riendas del equipo, llegó la magia, algo prácticamente inesperado. Tras dos cursos en los que la defensa había sido una preocupación secundaria en las pizarras de Roger Grimau y Joan Peñarroya, los jugadores azulgranas empezaron a mejorar significativamente sus prestaciones en la parte trasera de la cancha.

Xavi Pascual, junto a Òscar Orellana en un entrenamiento del Barça / FCB

El Barça empezó a basar su baloncesto desde la defensa, y el empeño del equipo en el rebote o en las recuperaciones fue al alza. Hasta el momento, Pascual ha dirigido ocho encuentros ligueros, concediendo una media de 73,8 puntos por partido. Juntando los números de las 15 primeras jornadas, el Barça ha encajado un total de 1.197 tantos totales, o lo que es lo mismo, 79,8 puntos por encuentro.

La mejor defensa de la ACB

Esa cifra convierte al equipo azulgrana en la mejor defensa de toda la Liga Endesa, por delante de UCAM Murcia (80,8), Valencia Basket (80,9), Joventut (81,6) y Dreamland Gran Canaria (82,9), que son las cinco mejores defensas de la competición.

Xavi Pascual, al frente del Barça / Dani Barbeito

El Real Madrid es sexto, con 82,5 tantos concedidos por encuentro, mientras que San Pablo Burgos, penúltimo clasificado, encaja la friolera de 95,6 puntos por duelo. El Barça visitará a los burgaleses este próximo domingo (17h CET) en la penúltima jornada de la primera vuelta. De seguir la tendencia de las primeras seis jornadas, el Barça estaría en media tabla, entre Bilbao Basket (9º 86,2) y Hiopos Lleida (10º 89,1), pero la historia, a día de hoy, es muy distinta.

Sexto mejor ataque en liga

Esa etiqueta de entrenador defensivo que acompañaba a Pascual en el pasado no se está cumpliendo, ni mucho menos, en su segunda etapa en el Barça. En Liga Endesa, el equipo azulgrana es el sexto equipo que más puntos anota con 1.334 totales, o lo que es lo mismo, 88,9 por encuentro. Valencia Basket lidera esta clasificación con 95,9, seguido de Baskonia (92,2) y Real Madrid (91,2).

Miles Norris trata de taponar a Mario Hezonja en el último Clásico / EFE

Un equilibrio, el que muestra el Barça, que le hace tener el segundo mejor balance de puntos anotados y concedidos, con un +137, tan solo por detrás de Valencia Basket (+225) y por delante del Real Madrid (+131). El discurso de Pascual, tras llevar dos meses al frente del equipo, recoge que todavía hay margen de mejora en las prestaciones defensivas de sus jugadores. Pero la situación se ha revertido de manera considerable hasta convertirse en la mejor defensa de la Liga Endesa.